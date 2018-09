Shërbyesit civil kërkojnë nivelizimin e pagave me sektorët e tjerë

Këshilli i Përgjithshëm i Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës në mbledhjen e rregullt të mbajtur sot më datë 29.09.2018 pati shumë shqetësime në lidhje me pozitën e rëndë të Shërbyesve Civil e posaçërisht tani kur është proceduar nga qeveria, Projektligji për Pagat në sektorin Publik të Kosovës.

Shqetësim i madh i Shërbyesve Civil është se tani kur parashihet që të aprovohet Ligji për Pagat e Shërbyesve Publik, disa nga ministrat e kësaj Qeverie, janë duke e shfrytëzuar fuqinë politike dhe po kërkojnë ngritje të pagave bazuar në vendimin e qeverisë.

Ky vendim i qeverisë për ngritjen e pagave me Nr. 04/20 dat; 20.12.2017, ka shkaktuar amulli, diskriminim dhe pakënaqësi të madhe tek shërbyesit publik e në veçanti tek shërbyesit civil të Kosovës pasi që ka bërë një ndarje të madhe në mes shërbyesve publik duke i marrë nën sjetulla të veta përmes ngritjes së pagave-dyfishimit, resorët që do të duhej ta kontrollonin punën e qeverisë.

Këshilli i Përgjithshëm paralajmëron se Qeveria do të përballet me greva dhe protesta të shërbyesve civil në rast se nuk përmbushen kërkesat tona humane dhe ligjore: të nivelohen pagat e shërbyesve civil me sektorët e tjerë me Projektligjin për Pagat në sektorin Publik të Kosovës; të njihet përvoja e punës për punëtorët e administratës shtetërore të cilët kanë punuar në bazë të Ligjeve të Republikës së Kosovës e të cilët janë larguar nga puna në okupimin serb, ashtu siç iu është njohur kjo përvojë mësimdhënësve; këshilli i Përgjithshëm i SSHCK, bën thirrje Kuvendit të Republikës që të mos lejon që përmes miratimit të këti Projektligji të thellohen ndarjet në mes sektorve të ndryshëm në shërbimin publik të Kosovës.