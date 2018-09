Shefi i Bankës së Adminisruesve të Kursimeve (TSB) pritet të japë dorëheqje pas dështimit të sistemit të IT-së

Shefi i Bankës së Administruesve të Kursimeve Paul Pester (TSB) do të japë dorëheqje pas shtatë vitesh në detyrë, në valën e një dështimi të madh të IT-së në bankë.

Në prill të këtij viti, konsumatorët mbetën pa shërbim on-line në shërbimet bankare për disa javë kur një përpjekje për t`i zhvendosur të dhënat në një sistem të ri kompjuterik dështoi.

Banka ende është duke pasur telashe për t`i vënë në funksion si duhet sistemet.

Të hënën, banka u kërkoi falje konsumatorëve të cilët hasën në pengesa në shërbimet bankare on-line dhe përmes telefonit gjatë fundjavës.

Pas largimit të zt. Pester, kryetari i TSB Richard Meddings do ta marrë rolin e shefit ekzekutiv derisa të caktohet një tjetër shef ekzekutiv.

Meddings tha: “edhe pse ka më shumë për të bërë për ta arritur stabilitetin e plotë të konsumatorëve, sistemet e IT-së së bankës dhe shërbimet janë përmirësuar shumë qysh prej zhvendosjes së të dhënave në sistemin e ri. Paul-i dhe Bordi janë pajtuar që është koha e duhur për ta emëruar një shef ekzekutiv të ri për TSB.”

Nicky Morgan, kryetarja e Komitetit të Thesarit, tha se e ndjen se vendimi i zt. Prester ishte i duhuri.

“Prej kur kanë filluar problemet me IT në TSB, Paul Pester u ka dhënë deklaratave publike të TSB një ton të vetëkënaqshëm dhe çorientues”, tha ajo.

“Në këtë atmosferë, është mirë që ai po largohet, por komiteti mbetet i shqetësuar për vazhdimin e problemeve në TSB, duke përfshirë vonesa të papranueshme në kompensimin e konsumatorëve të cilëve kemi dështuar t`u ofrojmë shërbime.”

Pester do të largohet me një pagesë në vlerë prej 1.7 milionë paund, të bëra prej 1.2 milionë paund pagesë për përfundim të kontratës dhe një bonus “historik” prej rreth 480,000 paund nga para blerjes së aksioneve të TBS-së nga Sabadell në vitin 2005. Të gjitha pagesat tjera që lidhen me performancën – duke përfshirë një bonus lidhur me zhvendosjen e konsumatorëve – janë ngrirë për shkak të hetimeve të dështimit të IT-së.