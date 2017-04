SHBA përkrah IPK-në me trajnime të avancuara në fushën e hetimit

Në një ceremoni solemne të organizuar sot në Prishtinë u ndanë certifikatat për 16 hetuesit e IPK-së që ishin pjesëmarrës në “Trajnimin e avancuar për vëzhgim”.

“Trajnimi i avansuar për Vëzhgim”, për hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës, është organizuar nga ICITAP-i Amerikan, dhe është mbajtur nga instruktorë të FBI–së.

Në këtë ceremoni përveç trajnerëve nga SHBA-të, pjesëmarrës ishin edhe Ambasadori i SHBA-ve në Republikën e Kosovës, Greg Delawie, kryeshefi ekzekutiv i IPK-së, Hilmi Mehmeti, zëvendës ministri i MPB-së Behar Selimi, drejtori i AKSP-së Smajl Smakiqi, kolonel Riza Shillova etj.

Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së në fjalën e tij të rastit e vlerësoi shumë lart përkrahjen e ICITAP-it amerikan me këtë trajnim dhe trajnimet e tjera për pjesëtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës:

“Besojmë shumë se që nga sot hetuesit e IPK-së, janë më të përgatitur dhe avancuar në aspekte të veçanta dhe shumë të rëndësishme të hetimeve. Mësimet e marra në këtë trajnim nga përvoja e jashtëzakonshme e FBI, hetuesit e certifikuar sot do t’i zbatojnë në punën e tyre të përditshme. Trajnimi dhe përvoja e tyre do të shërbej edhe për punonjësit tjerë të IPK-së, në mënyrë që të punohet me profesionalizëm në fuqizimin e zbatimit të ligjit, përmes zhvillimit të hetimeve profesionale, ne veçanti në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit”, theksoi kryeshefi Mehmeti duke falënderuar dhe duke qenë shumë mirënjohës gjithë qytetarëve amerikanë dhe Qeverisë Amerikane për ndihmën e pakursyer dhe të vazhdueshme për Inspektoratin Policor të Kosovës.