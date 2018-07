SHBA dhe BE arrijnë marrëveshje për zvogëlimin e barrierave tregtare

SHBA-ja është pajtuar t`i zvogëlojë barrierat tregatre me Bashkimin Evropian (BE), tha Donald Trump të mërkuren pas takimit me shefin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker.

Të dyja palët u pajtuan ta lansojnë “një fazë të re” në marrëdhënie dhe të punojnë drejt tregtisë pa tarifa, tha presidenti i SHBA-ve.

Ata po ashtu u pajtuan ta rrisin tregtinë në shërbime dhe agrokulturë, duke përfshirë më shumë transport të farave të sojes nga SHBA-të në BE.

Marrëveshjet erdhën gjatë tensioneve të shtuara ndërmjet SHBa-ve dhe BE-së.

Të dy udhëheqësit e qetësuan atë çka dukej se do të bëhej luftë tregtare ndërmjet dy blloqeve, e shtyrë nga tarifat e vendosura nga presidenti Trump në transportin e çelikut dhe aluminit, dhe kërcënimet për t`i zgjeruar taksat deri në makina.

Marrëdhënia ndërmjet SHBA-ve dhe Evropës ishte tensionuar edhe më shumë pas simpatisë së dukshme të Trump-it për presidentin rus Vladimir Putin dhe sulmet ndaj NATO-s dhe BE-së.

Çifti po ashtu u pajtua të distancohet nga vendosja e tarifave të mëtutjeshme derisa negociatat vazhdojnë – gjë që Junker e quajti “lëshim të madh” nga presidenti – dhe të punojnë drejt reformimit të Organizatës Botërore të Tregtisë.