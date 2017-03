ShATK: Vdekja e aktorit Shehu është humbje e madhe për artin teatror dhe kinematografik

Me rastin e vdekjes së aktorit Hadi Shehu (1949 – 2017), Bordi Ekzekutiv i Shoqatës së Artistëve të Teatrit të Kosovës u shpreh ngushëllimet më të thella familjarëve, miqve dhe kolegëve të tij të shumtë. Në këto çaste të rënda për ju, ne të gjithë jemi pjesë e dhimbjes, pikëllimit, përshpirtjes dhe përkujtimit tonë të përbashkët për njeriun dhe artistin e madh, i cili, falë jetës dhe veprës së tij të gjatë krijuese, që në gjallje u shndërrua në një nga ikonat e teatrit dhe të kinematografisë sonë kombëtare.

Si një nga aktorët më të shquar të skenës sonë teatrore dhe filmike, aktori Hadi Shehu, për plot 40 vjet, prej vitit 1976 e këndej, me mbi 170 rolet e tij, përkatësisht me pjesën më të madhe të krijimtarisë së tij skenike, identifikohet kryesisht me Teatrin e Gjakovës, ndërkohë që, me disa nga kryerolet e tij filmike, ai vlerësohet si një nga yjet e televizionit dhe të kinematografisë sonë kombëtare.

Me emrin, jetën dhe veprimtarinë e tij artistike e publike identifikohet edhe një periudhë e gjatë dhe e rëndësishme e drejtimit të Teatrit Popullor të Gjakovës, të cilin ai, prej vitit 1981 – 1996 dhe më pas prej vitit 1999 – 2006, e udhëhoqi dhe e menaxhoi në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm.

Shoqata e Artistëve të Teatrit të Kosovës vlerëson se vdekja e aktorit Hadi Shehu është një humbje e madhe për artin tonë teatror dhe kinematografik. Emri, jeta dhe vepra artistike e Hadi Shehut përfaqësojnë jo vetëm shkëlqimin e tij si aktor dhe njeri i teatrit e i filmit, por, me vlerat dhe përmasat e saj, edhe një trashëgimi të jashtëzakonshme në historinë e artit skenik, televiziv dhe filmik kombëtar. Me ngjyrimet, shkëlqimin dhe me gamën e gjerë të roleve të tij të shumta, aktori Hadi Shehu do të vazhdojë të jetë shembëlltyrë për brezat e artistëve tanë të rinj. Vepra e tij e madhe artistike e krijuese është dhe do të mbetet një testament i jashtëzakonshëm frymëzues për ne të gjithë.