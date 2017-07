Ministri Shala nënshkroi dy udhëzime administrative

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferat Shala sot nënshkroi dy Udhëzime Administrative.

Udhëzimin Administrativ për licencim të hartuesve të raporteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis i dalë në mbështetje të nenit 16 paragrafi 2 nga LIGJI NR. 03/L-214 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS botuar në Gazeta Zyrtare me Nr.83/2010 me datë të publikimit 29.10.2010 dhe Udhëzimin Administrativ për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në mbështetje të nenit 30 paragrafi 6 dhe 7 dalë nga LIGJI NR. 04/L-013 PËR KADASTËR botuar në Gazeta Zyrtare 13/2011 me datë të publikimit 01.09.2011

Udhëzimin administrativ MMPH- Nr. 10/2017e për licencim të hartuesve të raporteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis

Udhëzimin MMPH- Nr. 11/2017 për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës

Qëllimi i UA 10/2017, për Licencim të hartuesve të raporteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ky UA përcaktohen procedurat dhe kriteret për dhënien e licencës për personat fizik dhe juridik, vendas ose të huaj për hartimin e raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM).

UA 11/2017 për tarifat e produkteve dhe të shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka për qëllim të përcaktojë tarifat për produktet dhe shërbimet kadastrale që i ofron Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK)

Udhëzimet Administrative hynë në fuqi shtatë ditë pas nënshkrimit nga Ministri i MMPH-se Ferat Shala.