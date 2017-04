Shala inspektoi punimet në Shtëpinë e Kulturës në Obiliq

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala bashkë me kryetarin e Komunës së Obiliqit, Xhafer Gashi, kanë inspektuar punimet në ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës në Obiliq, ku panë nga afër punimet që janë duke u zhvilluar aty.

Në këtë projekt Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka investuar 800 mijë euro, dhe ministri Shala u shpreh se ndjehet i kënaqur me dinamikën e punës që është zhvilluar në këtë projekt kapital.

“Jam këtu me ekipin tim për të parë nga afër punimet në objektin e ri të shtëpisë së kulturës në Obiliq dhe siç na njoftoi kryetari këtu punimet kanë filluar para tri jave dhe duket që kanë ecur shumë mirë, ne jemi shumë të kënaqur me rrjedhën e punimeve dhe po ashtu jemi shumë të kënaqur që kemi mundësi të ndihmojmë Komunën e Obiliqit që më në fund të ketë një objekt modern i cili do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve të Obiliqit”, tha ministri, duke shtuar se “Jemi shumë të kënaqur në këtë fazë dhe shpresoj që do të ecin kështu që punimet të finalizohen më shpejtë dhe që objekti të jetë gati”.