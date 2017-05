Shala: Dinamikë e kënaqshme në Stadiumin Olimpik “Adem Jashari”

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, ka inspektuar sot punimet që po zhvillohen për renovimin e Stadiumit Olimpik “Adem Jashari”, ku MKRS-ja po investon rreth 1 milion e 500 mijë euro.

Shala u shpreh shumë i kënaqur me dinamikën e punimeve, sipas së cilës, ky stadium do të bëhet gati për gara të klubeve në afatin e paraparë.

Ai me këtë rast u shpreh se ky është një lajm i madh për futbollin e Kosovës, meqë tanimë Kosova përfundimisht do të ketë një stadium ku mund të zhvillohen lojëra me karakter ndërkombëtarë.

Ministri Shala po ashtu u shpreh se investimet e MKRS-së në infrastrukturën sportive përgjatë këtij viti janë rritur dukshëm, me qëllim që të krijohen kushte më adekuate për sportin e Kosovës dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të tij.

Punimet në këtë stadium, po zhvillohen sipas kritereve dhe standardeve të kërkuara nga UEFA.