Seksizmi e diskriminimi vazhdon të jetë sfidë për shoqërinë

Sulmi me vezë të ziera javën e kaluar ndaj Vlora Çitaku, ambasadore e Kosovës në SHBA, në Universitetin e Denverit (Kolorado), për opinionin kosovar nuk ishte diçka e pazakontë. Megjithatë është interesant komenti i Çitakut e cila ka konkluduar se ky sulm kishte karakter “seksist”.

“Në vezët e ziera që u hodhën drejt meje kishte të shkruara disa mesazhe seksiste,” ka shkruar Çitaku në faqen e saj në Facebook, për të shtuar se “për shkak se ishin shumë eksplicite nuk do t’i publikoj”.

Ky nuk është rasti i vetëm me të cilin ballafaqohen zyrtarët ose përfaqësueset e shoqërisë civile.

Violeta Kurti Islami, themeluese e Qendrës se Mediave të Grave (QMG) thotë se janë pikërisht vajzat dhe gratë palë e padëgjuar, e afektuar dhe jo e prezantuar duhur në media edhe pse në pothuajse çdo shoqëri, sipas saj, kontributi i tyre është i padiskutueshëm.

Ajo deklaroi së theksime dhe porosi të tilla nga “eminenca” e personave publik vetëm se thellojnë prirjen seksiste në media dhe i hapin rrugë dhe më tej diskriminimit ndaj grave, por edhe diskursit seksist të intervistimit.

Rreze Abdullahu, aktiviste e shoqërisë civile thotë se deklaratat fyese ndaj femrave në pozita shtetërore janë bërë si “traditë”. Sipas saj këto kanë ndodhur edhe në Kuvendin e Kosovës, por edhe ish-presidentja Atifete Jahjaga nuk i iku situatave të ngjashme.

“Atifete Jahjaga u paragjykua për kryerjen e detyrës vetëm për shkak se ishte femër. Ajo u ballafaqua disa herë edhe me grafite seksiste ndaj saj nëpër rrugët e Prishtinës. Për këtë akt, vetëm se u quajt huliganizëm politik dhe u dënua rëndë, nuk u ndërmor asgjë,” thotë Abdullahu.

Për të është shqetësuese sepse përdoren hapur fjalë ofenduese si p.sh “lopë transparente”,”lopë e Danimarkës”… Më e keqja e kësaj është se këto ofendime vijnë nga persona zyrtarë ose nga personat e njohur për publikun.

Në një analizë të bërë nga Agjencia për Barazi Gjinore (ABGj) rreth disa artikujve për prezantimin e grave në media, thuhet që shpeshherë mediat janë vetë ato që shfaqin seksizëm, duke përdorur një gjuhë jo të drejtë ndaj femrave gjatë përshkrimit të ngjarjeve.

“Shpesh ato bëjnë të ndikojnë në rrënjosjen e mentalitetit të atillë, ku femrat shfaqen jo vetëm si të paditura, por me shkrimet e tyre ata bëjnë të duken se ato as nuk ia kanë idenë se çfarë bëjnë”, shkruan në këtë analizë, që përfshinë një numër shkrimesh si ilustrim i ekzistencës së seksizmit edhe në mediat. si për shembull artikujt “Inxhet në kuvend”, “Sërish me djalë”, “Më pak femra të trafikuara në Kosovë“, etj…