SBASHK-u nuk do të heshtë dhe për çdo veprim sindikal, anëtarësia në tërë Kosovën do të jetë e njoftuar me kohë përmes mediave dhe me forma tjera të komunikimit me ta pasi të kthehen deklarimet me shkrim të punëtorëve arsimor

Pas pushimit dimëror nxënësit sot janë kthyer në bankat shkollore për të rinisur betejën bashkë me mësimdhënësit e tyre për dituri të reja.

SBASHK-u gjatë gjithë kohës është në komunikim me veprimtarët e vetë nëpër komuna dhe në Universitete dhe është në pritje të kthimit të formularëve të deklarimit të anëtarësisë për të thirrur takimin e Këshillit Drejtues për të parë se çfarë kanë thënë punëtorët e arsimit të Kosovës.

I garantojmë mësimdhënësit se SBASHK-u edhe tani e tutje do të veprojë ashtu si vendos anëtarësia.

Ju informojmë se jemi në angazhime të vazhdueshme për të parë se a po realizohet ndonjëra nga kërkesat e cekura në formularë. U pa se edhe pas insistimit të federatave sindikale, gjegjësisht BSPK-së për që të kemi një rritje tjetër të pagave e jo vetëm 4 %, Qeveria mbeti e barrikaduar pas vendimit të saj dhe në koordinim dhe me unitet të plotë të federatave sindikale në kuadër të BSPK-së do të vendosim që bashkërisht të veprojmë për të shprehur kundërshtimin dhe pakënaqësinë tonë për këtë qëndrim të Qeverisë dhe për çdo veprim sindikal anëtarësia në tërë Kosovën do të jetë e njoftuar me kohë përmes medieve dhe me forma tjera të komunikimit me ta.

SBASHK-u fton anëtarësinë që ta ruajnë unitetin shembullor dhe të përgatitet për veprime sindikale , të cilat do të ndodhin kur bashkërisht do të merremi vesh për to.