Sauditët paguajnë ngacmues për t`i kërcënuar kritikuesit e tyre

Zyrtarët e inteligjencës perëndimore e njoftuan Twitter-in se një punëtori i është ofruar bashkëpunim me Arabinë Saudite disa vite më parë për të spiunuar për llogaritë e përdoruesve kritikues ndaj qeverisë, raportoi The New York Times të shtunën.

Zyrtarët e alarmuan Twitter-in për spiunin saudit në fund të vitit 2015, duke e nxitur kompaninë të hetojë për të, sipas raportit të Times. Edhe pse Twitter nuk mundi të gjente dëshmi që i punësuari u dha sauditëve të dhëna të përdoruesve, e larguan punëtorin në dhjetor të vitit 2015, tha Times. Muajin e njëjtë, sipas gazetës, Twitter i paralajmëroi pronarët e disa dhjetra llogarive që mund të kenë qenë të targetuara.

Raprti i Times flet gjerësisht për përpjekjet e supozuara të qeverisë saudite për t`i heshtur kritikuesit në Twitter. Ndër gjërat tjera, sauditët, sipas raportimeve, paguanin ushtri ngacmuesish për t`i ngacmuar, kërcënuar dhe heshtur njerëzit që nuk pajtoheshin me qeverinë, dhe për t`i shpërqenruar përdoruesit tjerë nga diskutimet kritikuese për qeverinë.

Raporti është një shembull tjetër i anës së errët të platformave të mediave sociale, e cila mund të manipulohet për të përhapur propagandë, keqinformim dhe mesazhe tjera shqetësuese. Twitter, Facebook, YouTube dhe shërbime tjera, të gjitha janë nën mikroskop sa u përket përpjekjeve nga akterët e shtetit për të ndikuar në zgjedhjet e shteteve rivale me anë të mediave sociale.

Twitter nuk pranoi të komentonte më shumë se raporti i Times.