Samsung zbulon datën e lasnimit të Galaxy Note 9

Samsungu i ka dërguar ftesat për shtyp për datën 9 gusht, kur me gjasë do ta lansojnë pasardhësin e Galaxy Note 8.

Deri tani, pajisja njihet me emrin Galaxy Note 9.

Ngjarja do të mbahet në qendrën Barclays në Brooklyn, New York.

Telefonat e mençur Galaxy Note janë pajisjet e kompanisë me ekran të madh, që vijnë me laps S Pen.

Thuhet se Galaxy Note 9 thuhet se do të vijë me dizajn të ngjashëm me Note 8 me ca detaje të marra nga Galaxy S9, si përshembull, sensori i shenjave të gishtërinjve nën kamerë e jo pranë saj.

Sipas spekulimeve, Galaxy Note 9 do të ketë procesor Qualcomm Snapdragon 845 i cili është pjesë e shumicës së pajisjeve më të mira të vitit 2018. Samsungu ka përdorur çipin më të fuqishëm të vitit në telefonat Galaxy Note.