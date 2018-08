Samsung prodhon ekranin “e pathyeshëm” që i kalon testet e Underwrites Laboratories

Samsung Display ka bërë të ditur se e ka bërë një ekran vërtet të “pathyeshëm”, pasi ka pranuar certifikatën nga Underwrites Laboratories (UL). Karakteristika bazë e panelit është se është e punuar nga OLED-i fleksibil, si shumë prej telefonave të mençur Samsung, por në këtë rast e ka një nën-shtresë e cila është dizajnuar për të mos u thyer nëse bie në tokë duke u rrotulluar.

Mënyra tradicionale për ta pasur një ekran shumë të fortë ishte thjesht focimi i mbulesës që vendosej mbi të. Prodhuesit e telefonave me vite i kanë mbuluar ekranet me safir sintetik, i cili është më i fortë sesa xhami tradicional që gjendet në telefona. Safari sintetik është shumë vështirë i thyeshëm kur përforcohet si duhet nga hardveri i telefonit, dhe kur çiftëzohet me panel OLED nën tërë paketimin është shumë i fortë. Por mund të thyhet, për shkak se është i brishtë. Ky panel “i pathyeshëm” nga Samsungu është i mbuluar nga plastika e fortifikuar në vend të qelqit, i cili e bën fleksibil gjatë goditjes.

Samsungu pohon se plastika e fortifikuar që po përdoret këtu është shumë e ngjashme me qelqin në pikëpamje të transmetueshmërisë dhe fortësisë, duke qenë shumë më fleksibile. Në testimin e UL-së, paneli i ekranit iu nënshtrua 26 hedhjeve të vazhdueshme në lartësi prej 1.2 metra pa asnjë dëmtim, dhe vazhdoi të punonte në tepmeratura ekstreme po ashtu. Samsungu thekson se paneli ishte testuar për rrëzime deri në 1.8 metra, mjaft shumë mbi nivelin standard të testimit, pa problem.

Edhe pse ekrani mund të mos thyhet lehtë, shqetësimi me një ekran me bazë plastike është se sa lehtë gërvishtet me përdorim të tepërt. Herën e fundit që Motorola e provoi këtë, definitivisht nuk funksionoi për kompaninë.