Samsung pritet të investojë në telefona më të vjetër në vend të pajisjeve të reja

Samsung Electronics planifikon ta rishikojë strategjinë e saj të telefonave të mençur në pikën e çmimeve mesatare në mënyrë që të kërkojë më shumë për mijëvjeçarë, shefi ekzekutiv i kompanisë së telefonave mobil tha për CNBC.

DJ Koh tha se gjiganti i Koresë Jugore është duke e ndryshuar strategjinë e telefonave të mençur për serinë e telefonave me çmim mesatar Galaxy A, gjatë një ngadalësimi në tregun e telefonave të dorës.

Në vend të prezantimit të teknologjisë së re në radhën e serive e telefonave Galaxy S dhe Note, Koh tha se Samsung-u do të përpiqet të sjellë karakteristika me skaje të prera për modelet e lira së pari. Pajisjet e para të këtij soji do të dalin në treg më vonë këtë vit.

“Në të kaluarën, sillja teknologji të re dhe dallim në modelet më të reja dhe pastaj lëvizja në çmimet mesatare, por tani e kam ndryshuar strategjinë prej këtij viti për të sjellë teknologji dhe veti dalluese duke filluar nga çmimet mesatare,” tha Koh për CNBC javën e kaluar.

Lëvizja vjen në mes të ngadalësimit global të telefonave të mençur dhe kur Samsung po ndjen pak presion. Shitjet në departamentin e telefonave mobil ranë 20 përqind vit pas viti në qerekun e dytë të vitit 2018 kur Galaxy S9 po shitej me shpejtësi më të ngadalshme se që ishte pritur.

Në të njëjtën kohë, prodhuesit kinez Huawei, Oppo, Vivo dhe Xiaomi janë duke shpërndarë pajisje me specifika të larta e çmime më të ulëta, gjë që po i bën presion Samsung-ut në një segment të tregut në të cilin dominonte.

Përveç ngadalësimit global të telefonave të mençur, disa tregje sikurse India dhe shtetet tjera në Azinë Juglindore janë duke u rritur, por konsumatorët janë në kërkim të pajisjeve më të lira, por me specifika të mira. Ky është tregu pas të cilit po përpiqet të shkojë Samsung-u me pajisjen e vet të ardhshme.