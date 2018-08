Samsung njofton altoparlantin Galaxy Home me ndihmësin e mençur Bixby

Samsung ka njoftuar hyrjen e saj në tregun e altoparlantëve të zgjuar me Galaxy Home. Është një altoparlant i cilësisë së lartë i cili ka për qëllim të përballet me HomePod të Apple, ndërsa qëndron larg konkurrentëve si Echo e Amazon dhe Faqja e Google duke premtuar audio me cilësi të lartë. Samsung tha se altoparlanti ka për qëllim të kombinojë “zërin e mahnitshëm dhe dizajnin elegant”.

Altoparlanti Galaxy Home duket si një vazo ose statujë e çuditshme që mund të qëndrojë në një tavolinë në një cep të shtëpisë suaj. Është e mbështjellë në pëlhurë dhe është ngritur nga tre këmbë metalike. Ajo ka një majë të sheshtë me butonat e kontrollit mbi të për kapërcimin e këngëve dhe ndryshimin e volumit.

Altoparlanti supozohet të transmetoj zë të stilit “surround sound” (zërim që transmetohet me dy apo më shumë altoparlantë për të krijuar një efekt më realist) duke përdorur gjashtë altoparlantë të integruar dhe një subwoofer, komponent që riprodhon frekuenca shumë të ulëta të basit. Ai gjithashtu përfshin tetë mikrofona për të zbuluar zërin nga largë. Ju do të keni mundësi të thoni “Hi, Bixby” për të aktivizuar ndihmësin e Samsung dhe të kërkoni që të fillojë të luajë muzikë ose një numër të detyrave të tjera. Samsung tregoi se Galaxy Home do të ishte në gjendje të bënte shumë gjëra të njëjta që Bixby mund të bënte në një telefon.

Përtej kësaj, nuk ka shumë detaje. Samsung nuk është gati të lansojë akoma altoparlantin dhe tha se do të ndante më shumë në një konferencë zhvillimi në fillim të nëntorit.

Një nga pyetjet e mëdha për altoparlantin është se a do të jenë të qëndrueshme funksionet e mençura apo “smart functions”. Altoparlanti përfshin ndihmësin Bixby të Samsung, të cilin duket se pak personave u ka pëlqyer. Nëse Samsung dëshiron që kjo të shihet si një ekuivalent me Echo, do të ketë nevojë për një asistent që është aq i zgjuar sa Alexa. Dhe për momentin, nuk është e qartë nëse kompania e ka këtë.

Altoparlanti do të hyjë në një treg të mbushur me njerëz. Amazon ka marrë tashmë një udhëheqje të menjëhershme komanduese me pajisjet e saj Echo (së bashku me përhapjen e Alexa brenda pajisjeve të palëve të treta), ndërsa Google ka arritur të shesë edhe miliona pajisje “Home”, me gjasë falë çmimit të ulët dhe shitjeve të shpeshta. Të dy Amazon dhe Google mund të kenë më shumë për të ndarë para sezonit të festave, kur debuton Galaxy Home.

Pastaj, sigurisht, është Apple, e cila është kompania që Samsung me të vërtetë duket të jetë e interesuar ta sfidojë – ndoshta sepse altoparlantët e cilësisë së lartë kanë margjina më të mëdha dhe nuk janë një treg që është dominuar ende. Samsung dhe Apple mund të gjejnë veten duke u përballur me të njëjtin problem: një mungesë e veçantë e “mençurisë” në altoparlantët e tyre kur krahasohen me konkurrentët. Nëse kjo është arsyeja për të cilën njerëzit janë duke blerë altoparlantë të mençur, (dhe kjo është arsyeja), atëherë kjo do ta bëjë shitjen e produktit e ri të Samsung më të vështirë.

