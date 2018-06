Samsung Galaxy S10 vjen me kamerë të trefishtë

Samsung Galaxy S10 duhet të vijë me një aparat fotografik të trefishtë në paketim, falë shtimit të një sensori të ri 3D.

Sipas analistit të KBI Securities Kim Dong-won, Samsung ka në plan të “riforcojë” biznesin e vet duke shtuar kamerën e trefishtë në lansimin e ardhshëm të Galaxy S10.

Huawei P20 Pro ka aparat fotografik me tre lente që i bën fotografitë më të qarta dhe më të freskëta. Aftësitë shtesë të ndjeshmërisë së thellë të këtij Samsung Galaxy S10 duhet të ofrojnë gjithashtu fotografi ultra të qarta me cilësi të lartë. Për më tepër, kjo kamerë duhet të ofrojë zmadhim optik, si dhe aftësi më të mira të realitetit të shtuar.

Nëse Samsung Galaxy S10 i ri ka të njëjtin instalim si Huawei P20 Pro ne mund të presim një sensor kryesor 40MP, sensor 8MP dytësor dhe një sensor 20MP monokrom.

Apple pritet gjithashtu të ofrojë një kamerë të trefishtë me lente në iPhone-in e saj të ri. Kamera e trefishtë me lente mund të shfaqet vetëm në premiumin iPhone X Plus, i njohur edhe si iPhone XL, i cili mund të ketë një ekran OLED prej 6.5 inç.

Ndërsa Samsung thuhet se do të lansojë Galaxy S10 në janar të vitit të ardhshëm, Apple duhet të nisë iPhone-ët e saj të ri rreth shtatorit të këtij viti.

Pritet gjithashtu që Samsung të nisë një tip krejtësisht të ri të pajisjes celulare, Galaxy X të palosshëm, rreth shkurtit 2019.