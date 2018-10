Sagrada Familia merr lejen e ndërtimit pas 136 vitesh

Më shumë se një shekull pasi u vendos gurthemeli i parë dhe 92 vite pasi arkitekti i saj u godit për vdekje nga një tramvaj, Sagrada Familia në Barcelonë më në fund po merr lejen e saj të ndërtimit.

Një marrëveshje mes besimtarëve të kishës dhe këshillit të qytetit do të thotë se projekti në të cilin ndërtimi filloi në 1882, do të bëhet për herë të parë me leje ndërtimi.

Kryevepra e papërfunduar e Antoni Gaudit është vendi turistik më i vizituar i Barcelonës, duke tërhequr çdo vit 20 milionë vizitorë në zonë. Por deri të enjten i mungonte leja e duhur.

Marrëveshja e re do të formalizojë punimet e ndërtimit dhe do të hapë rrugën për një plan “për të studiuar zgjidhjet urbane në mënyrë që të përfundohet projekti e Antoni Gaudit“, tha këshilltari i qytetit.

“Sagrada Familia është ikona dhe monumenti më i vizituar në qytetin tonë,” tha kryebashkiaku i Barcelonës, Ada Colau, në Twitter. “Pas dy viteve të dialogut kemi bërë një marrëveshje që do të garantojë pagesën e licencës, qasje të sigurt në monument dhe të lehtësojë jetën lokale me përmirësime në transportin publik dhe rizhvillimin e rrugëve të afërta”.

Punimet në Sagrada Familia filluan në mars të vitit 1882, bazuar në një dizajn neo-gotik nga arkitekti Francisco de Paula del Villar y Lozano. Kur dha dorëheqjen pak kohë më pas, Gaudi u largua me ndoshta dizajnin e tij më të famshëm të idiosinkratik.

Kisha shpejt u bë puna kryesore e arkitektit katalanas. Ai mbikëqyri ndërtimin midis 1883 dhe fillim të qershorit 1926, kur ai u godit nga një tramvaj. Ai vdic nga plagët tri ditë më vonë dhe u varros, në mënyrë të përshtatshme, në një kishëz në kripën e Sagrada Familia.