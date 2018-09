Sa gjatë do të jetoni?

Gjithmonë e kemi pasur atë mendimin se nëse prindërit tanë jetojnë gjatë, kjo vlen edhe për ne. Por fakti që shumë sëmundje mund të shfaqen në moshë të shtyer (si kanceri, diabeti e të tjera) është e vështirë të përcaktojmë saktësisht se sa gjatë do të jetojmë. Një studim i publikuar së fundi, megjithatë, ka bërë një hap përpara në zbulimin se sa e gjatë mund të jetë jeta jonë.

Historia e familjes luan rol në jetëgjatësinë tuaj. Gjenet tregojnë shumë rreth jush. Në një familje me një histori të gjatë të diabetit të tipit 2, ju jeni më të ndjeshëm ndaj sëmundjes. Në përgjithësi, ata që kanë histori të familjes me ndonjë sëmundje ka më shumë gjasa ta kenë se sa ata pa asnjë histori.

Një studim i publikuar në revistën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë zbuloi se sa i përket jetëgjatësisë, shëndeti i zemrës së prindërve luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës së fëmijëve të tyre. Nëse prindërit kanë jetuar me një zemër të shëndetshme edhe pas moshës 70 vjeçare, fëmijët kanë 17% më pak rrezik të vdesin në një moshë të re nga komplikimet e zemrës.

Sido që të jetë, duhet të thuhet se vetëm pse prindërit tuaj mund të mos kenë jetuar aq gjatë, nuk do të thotë se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me ju. Të qëndroni aktivë dhe të hani shëndetshëm janë mënyrat më të mira për të zgjatur jetën edhe shumë vite pas të 70-tave.

Është supozuar prej shumë kohësh se jetëgjatësia është e lidhur me prindërit. Por gjenet punojnë në mënyrë misterioze ndaj kjo ka qenë e vështirë të dëshmohet. Por gjenet nuk janë gjithçka. Kujdesi për trupin tuaj përmes ushqimit të shëndetshëm, ushtrimeve si dhe kujdesi për shëndetin tuaj mendor, luajnë rolin e tyre në faktin se a do të jetoni një jetë të gjatë dhe të përmbushur, apo jo.