Rrikthehet shfaqja “Copë – Copë”

Shfaqja “Copë Copë”, e cila është dhënë premierë në vitin 2015-të, ndërsa do të rikthehet sërish në skenë pikërisht me 26 shtator nga ora 20:00 në Teatrin e Qytetit “Adriana Abdullahu” në komunën e Ferizajt.

Artistet dhe mbijetuesja e dhunës sëbashku janë bashkuar për të ndarë me publikun copëza përjetimesh nga jetët e tyre. Interpretime të përbashkëta të artisteve dhe të mbijetuarës së dhunës në hapsirën e njëjtë do të riaktualizojnë forcën që këto të fundit kanë gjetur për t’u përballur me realitetin.

Dramaturge e kësaj shfaqje është Blerta Zeqiri, ndërsa regjia është bërë nga Zana Hoxha – Krasniqi.

Aktoret të cilat do të interpretojnë janë: Melihate Qena, Anisa Ismajli, Donikë Ahmeti, Qendresa Kajtazi, Albina Kelmendi dhe Bashkime Sulejmani.

Performanca është produksion i Qendrës për Art dhe Komunitet – Artpolis, ndërsa është përkrahur nga CFD.