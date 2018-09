Rregullat e pazakonshme që duhet t’i ndjekim kur hamë ushqim në një vend të huaj

A e dinit se disa tradita dhe forma të të ngrënit që ne i konsiderojmë normale dhe të duhura mund të ndalohen ose mendohen si të pasjellshme në disa vende? Ja gjërat që të gjithë duhet t’i mbajmë në mend kur udhëtojmë.

Në Dubai dhe Kazakistan, gjysmë filxhani çaj u ofrohet vetëm musafirëve të mirëpritur

Në Dubai dhe Kazakistan, mbushet vetëm gjysmë filxhani çaj që musafirët të mos ndihen se mikpritësit duan që ata të largohen. Duke mbushur gjysmë filxhani, mikpritësi tregon se dëshiron ta zgjasë bisedën. Nëse servoheni me një filxhan të mbushur plot, atëherë kjo është një shenjë se është koha të shkoni të shtëpi.

Në Kinë, një ibrik çaji i pastër është një ibrik pa shpirt

Në Kinë, njerëzit nuk i lajnë ibrikët e çajit me shampo të enëve. Lahen me ujë apo me rërë speciale. Pjesa që mbetet konsiderohet si shpirti i çajit, prandaj është e ndaluar “të vritet” me kemikate të ndryshme.

Në Itali, shefi ofendohet nëse kërkoni më shumë djathë

Edhepse Italianët e duan djathin, bëni mirë të mos kërkoni më tepër. Kjo sepse mund ta ofendoni shefin pasi për ta kjo do të thotë se nuk ju ka pëlqyer pjata që ju kanë përgatitur dhe doni ta ndryshoni.

Mos kërkoni kripë apo piper në Portugali dhe Egjipt

Nëse kërkoni kripë apo piper në Portugali apo Egjipt mund t’i lëndoni ndjenjat e njerëzve. Kjo është një mesazh ndaj personit që ka përgatitur pjatën që nuk është mjaftueshëm e shijshme dhe se ju duhet ta “kompletoni” gatimin e tyre.

A ju ka pelqyer një ushqim? Në Kinë mos e përfundoni pjatën

Në Kinë është e pasjellshme të hani çdo gjë që keni në pjatë. Pjata e zbrazët tregon se mikpritësi nuk ju ka servuar mjaftueshëm ushqim dhe jeni ende të uritur. Andaj nëse doni t’i jepni një kompliment guzhinierit, rekomandohet që të lini pak ushqim në pjatë pavarësisht se sa i shijshëm është.

Rregullat e çajit në Britaninë e Madhe

Pothuajse të gjithë e dinë se ekziston një traditë në Britaninë e Madhe që çaji të pihet në orën 5 të pasdites. Por jo shumë njerëz e dinë si e pinë britanikët çajin. Së pari, ata shtojnë qumësht. Së dyti, e preferojnë çajin e ftohur, jo të ngrohtë. Së treti, përzierja e çajit bëhet ngadalë dhe pa zhurmë.

Keni kujdes me shkopinjtë në Japoni

Në Japoni, nuk rekomandohet t’i mbani shkopinjtë vertikalisht. Sipas traditës, njerëzit i mbajnë shkopinjtë vertikalisht gjatë funeraleve. Ky veprim, në një restorant, mund ta ofendojë pronarin. Kjo është edhe arsyeja pse nuk lejoheni të kaloni ushqimin me anë të shkopinjve pasi ata përdoren për të lëvizur eshtrat gjatë djegies.