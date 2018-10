Ross McEwan paraljamëron se Brexit-i pa marrëveshje mund ta çojë Mbretërinë e Bashkuar në recesion

Shefi i Bankës Mbretërore të Skocisë (BMS) Ross McEwan ka paralajmëruar se Brexit-i pa marrëveshje mund ta çojë ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar në recesion.

Ai tha për BBC se një “Brexit i keq” mund të rezultojë me “zero apo minus” rritje ekonomike, gjë që do ta godiste çmimin e aksioneve të BMS –së.

Ai gjithashtu tha se banka po bëhej e kujdesshme në dhënien e huave për sektorë të caktuar të ekonomisë – veçanërisht për shitje me pakicë dhe ndërtimtari.

MBS ende është 64% nën pronësinë e taksapaguesit pas paketës së shpëtimit 10 vjet më parë.

McEwan tha: “Po supozojmë për rritje prej 1-1.5% për vitin e ardhshëm por nëse bëhet një Brexit i keq atëherë kjo do të ishte zero apo minus dhe do ta ndikonte profitabilitetin tonë dhe çmimin e aksioneve tona.”

Lajmi se BMS po tërheq kreditë, do të sjellë vështirësi të mëtejme për sektorin e shitjeve me pakicë në të cilin janë mbyllur rreth 2000 dyqane deri tani këtë vit.

Ai shprehu shqetësim edhe për sektorin e ndërtimtarisë.

“Kompanitë e mëdha ndërtimore po bëhen shumë të kujdesshëm se ku po e vënë kapitalin e tyre – sidomos rreth Londrës.”

Edhe pse apetiti i tyre për huazim në sektorin ekonomik nuk kishte ndryshuar asapk, ai tha se huazimi ndaj bizneseve të mëdha kishte rënë për 2% këtë vit meqë i vononin vendimet e investimeve.

“Bizneset e mëdha po pauzojnë, ata po thonë se për gjashtë muaj do t`ia hedhim edhe një sy Mbretërisë së Bashkuar dhe mbase do të kthehemi, por nëse është vërtet keq do të investojmë diku tjetër – ky është realiteti i asaj ku jemi sot.”

Megjithatë, ai tha se kompanitë mesatare dhe ato të vogla duken më pak të ndikuara dhe po vazhdojnë të huazojnë, të investojnë dhe t`i rrisin bizenset e tyre.

Qeveria vazhdimisht e ka përsëritur se një Brexit “pa marrëveshje” nuk është rezultati i dëshiruar i saj dhe kjo javë e ka riforcuar përkushtimin e saj për ta siguruar një marrëveshje para fundit të vitit.

Sidoqoftë, Guveratori i Bankës së Anglisë, Mark Carney, ka thënë se mundësitë për dështimin e krijimit të një marrëveshjeje janë “tejet të larta” dhe shumë nga konferenca e Partisë Konservative kishin bërë të qartë se largimi pa marrëveshje është më mirë sesa nënshkrimi i planit aktual të qeverisë.