Romani ‘Joyland’ i Stephen King do të bëhet serial

Një tjetër roman i Stephen King do të bëhet projekt televiziv.

Novela e quajtur Joyland, e publikuar në vitin 2013, po kthehet në serial nga Freeform.

Joyland, i vendosur në vitin 1973, tregon historinë e Devin Jones, një student i cili fillon të punojë në një park në Karolinën e Veriut- dhe kuptohet, duhet të mirret me një vrasje të pazgjidhur.

“Ne jemi të nderuar që po punojmë me Stephen King- një mjeshtër i tregimit i cili kupton rëndësinë e tregimeve të integruara në pikëpamjen kulturore të cilat rezonojnë me publikun në nivel të thellë personal”, tha për Deadline, Karey Burke, zëvendës president ekzekutiv i Freeform .

Dhjetra libra të King janë adoptuar në projekte të mëdha dhe të vogla televizive gjatë dekadës së fundit, duke përfshirë ‘Carrie’, ‘The Shining’, ‘Cujo’ dhe kuptohet ‘It’. Ky i fundit ishte publikuar në vitin 1986 dhe u kthye për here të parë në një mini-seri në vitin 1990. Një version filmik i ‘It’ doli në shtator të vitit të kaluar dhe grumbulloi më shumë se 700 milionë dollarë. Pjesa e dytë e titulluar ‘It: Kapitulli i dytë’ do të dalë në shtator të vitit 2019. Bill Skarsgård do rikthehet si Pennywise, ndërsa Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Olef dhe Jeremy Ray Taylor do të mbajnë rolet e tyre origjinale.