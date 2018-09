Rita Ora sjell më në fund albumin e saj të dytë

Ka pothuajse gjashtë vjet që këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka lansuar albumin e saj të parë dhe që atëherë nuk ka sjellë ndonjë album të ri. Por ajo ka dhënë më në fund lajmin e mirë se albumi i saj i dytë do të publikohet së shpejti, më saktësisht me 23 nëntor.

E kjo vonesë për kaq shumë vite ishte rrjedhojë e prishjes së kontratës me shtëpinë diskografike të këngëtarit Jay-Z që pasoi edhe me një betejë ligjore mes të dyve e me shumë pengesa të tjera.

Në një konferencë, Rita Ora, ka dhënë më shumë detaje rreth albumit ku mes të tjerash ka bërë të ditur se albumi i saj do të titullohet ““Phoneix”.

“Jam kaq e lumtur për realizimin e “Phoenix”. Jam me të vërtetë krenare për këtë album dhe jam e ngazëllyer që të gjithë do të dëgjojnë atë për të cilën jam duke punuar. Një falënderim i madh për të gjithë ata që ishin pjesë e udhëtimit tim muzikor”, tha ajo.

Gjatë kësaj konference, Rita Ora u ka dërguar edhe një mesazh fansave të saj duke u thënë se “Unë kurrë nuk do t’ju lija”. Pasi albumi i saj i dytë vjen më vonë se që është pritur, ajo i ka falenderuar fansat për durimin e tyre dhe pritjen e gjatë.