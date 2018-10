Renditja e disa filmave të Michael Myers për Halloween

Ja një renditje e disa prej filmave të Michael Myers për Halloween nga më i keqi tek më i miri:

Halloween: Ringjallja (2002)

Në teori, ky film përmban shumë gjëra që e rekomandojnë- Tyra Banks, Busta Rhymes dhe një premisë të një shfaqje reale interesante- por në praktikë është thjesht pa gjallëri, prandaj edhe ka zënë vendin e fundit në renditjen e filmave të Myers.

Halloween (2007)

Rob Zombie e shpenzon orën e parë të filmit duke u munduar të shpjegojë se pse Michael është i tillë, gjë që është e panevojshme dhe e pasuksesshme. Shumë njerëz kanë pasur fëmijëri të errëta dhe nuk janë shëndrruar në vrasës serialë, Rob! Ky film është gjithashtu dy orë i gjatë, që është çmenduri për një film të frikshëm dhe është dukshëm më i dhunshëm se filmat e viteve të 80-ta dhe 90-ta.

Halloween II (2009)

Filmi i parë i Rob Zombie është, siç u tha një dështim, por i dyti është pothuajse i përkryer. Ka shumë rikthime tek origjinali dhe në disa raste përmirëson disa elemente të stories që nuk kishin kuptim në vazhdimet e mëhershme. Është gjithashtu vërtet i frikshëm në një mënyrë që shumica e filmave të Halloween nuk janë- pesë minutat e fundit janë krejtësisht tmerrues.

Halloween (1978)

Filmi origjinal Halloween është një kryevepër dhe pikë. Asnjë nga vazhdimet as nuk është afruar ta krijojë sërish atë ndjenjën e frikës, dhe pak filma të frikshëm kanë bërë kaq shumë me aq pak në dispozicion- një njeri që qëndron pas një shkurreje, një veturë që sillet në një rrugë periferike në një ditë me re. Nëse John Carpenter nuk e ka shkatërruar përgjithmonë aftësinë tuaj për ta shikuar një kungull të gdhendur pa ndjerë kurrfarë frike, atëherë urime! Ju jeni Michael Myers.