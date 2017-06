Reagim dhe rekomandim mbi shpërfaqjen e kalldërmit të vjetër në qendër të Pejës

Pas shpërfaqjes së kalldërmit (në sipërfaqe prej 12m2) pas fillimit të punimeve në qendrën e qytetit të Pejës, i cili ishte larguar dhe mbuluar me asfalt në vitet e 70-ta, Rrjeti i Organizatave të Kulturës të Pejës përmes kësaj letre propozon Komunës së Pejës që për hir të kujtesës kolektive dhe zhvillimit të qytetit në një qytet me qëndrueshmëri urbane në të cilën ka një trashëgimi unike historike, të ruajë kalldërmin e shpërfaqur dhe të shtojë në një pjesë të sheshit në të cilën po punohet me kalldërm, i cili do të kontribuonte në ruajtjen e kujtesës së përbashkët dhe pamjes së përgjithshme të kësaj zone.

Organeve kompetente të trashëgimisë kulturore ju kërkojmë që të kontribuojn në zgjerimin e disktutimit për përcaktimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, dhe bashkëpunim më të madh me organizatat e pavarura kulturore të cilat duhet konsideruar aset i qytetit tonë.

Sot, nocioni i qëndrueshmërisë urbane dhe i “qyteteve të gjalla” karakterizohet nga zotërimi i një trashëgimie unike historike. Impakti i rritjes së qyteteve nuk do të duhej të rrezikonte kontinuitetin e kujtesës kolektive të zonave urbane, por ruajtja e kujtesës kolektive urbane dhe me këtë ruajtja e zonave historike të qytetit duhet të jenë pjesë e pandashme e konceptimit bashkëkohor të zhvillimit të qytetit.

Termi kryesor për mbrojtjen e vendeve historike është konservimi, që mund të përshkruhet si të gjitha veprimet a proceset që synojnë ruajtjen e elementeve përcaktuese të karakterit të një vendi historik për të mbajtur vlerën e saj të trashëgimisë dhe për të zgjatur jetën e tij fizike. Kjo nënkupton edhe ndërhyerjet për kthimin e elementeve që e kanë karakterizuar një vend të caktuar siq është rasti i kalldërmit në qytetin e Pejës.

Prandaj RrOK Peja fuqimisht shpreh rekomandimin që të rivendoset kalldërmi origjinal në pjesët që është shpërfaqur, dhe të rishtrohet me materiale lokale të ngjajshme me kalldërmin e vendosur më herët në pjesët tjera të sheshit.

Shembujt e qyteteve që mund të ndiqen

Berna e Zvicrës konsiderohet si njëri prej qyteteve që me kohë i ka kushtuar rëndësi ruajtjes së kalldërmit në rrugët e vjetra. Në saje të këtij përkushtimi dhe ruajtjes së peizazhit mesjetar në qendrën e vjetër ky qytet është futur në Listën Botërore të UNESCO-s për Zonat e Trashëgimisë Kulturore, dhe atë në vitin 1983.

Për dallim prej Bernës, kryeqyteti i Republikës së Çekisë, Praga ka përjetuar fatin e Pejës, por në vitet e 80’ta të shekullit të kaluar. Sistemi i kaluar në atë kohë kishte larguar kalldërmin për ta zëvendësuar me asfalt, përkundër kundërshtive të banorëve lokal. Një praktikë e tillë ka ndodhur edhe në qytetet tjera çeke. Mirëpo duke e parë vlerën e rrugëve me kubëza prej graniti si dhe disponimin e qytetarëve, vendbanimet çeke kanë filluar të rikthejnë kalldërmin edhe në rrugët që ishin shtruar me asfalt. Kalldërmi klasik mbetet i popullarizuar në qytetet historike të Evropës kontinentale.

Rrjeti shpreh gaditshmërinë për të kontribuar me të gjitha kapacitetet për realizimin e këtijë projekt, përfshirë edhe mobilizim në gjetjen e fondeve nga burime të ndryshme në rast nevoje si dhe ofrim të ekspertizës profesionale.