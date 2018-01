Qytetarët presin angazhim të Gjykatave pas dyfishimit të pagave dhe stafit, thotë Tahiri

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, kanë vizituar Gjykatën Themelore në Prizren, ku janë pritur nga kryetari i kësaj Gjykate, Ymer Hoxha.

Ai ka kërkuar më shumë përgjegjësi ndaj qytetarëve, pas dyfishimit të pagave dhe rritjes së numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që do të bëhet në pajtim me kërkesën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

“Sot gjyqtari i Republikës së Kosovës është një njeri me dinjitet, që e ka pagën më të mirën në rajon por ndoshta edhe më gjerë, dhe me të drejtë qytetarët presin një angazhim më të madh dhe fundi i 2018-s, ne do të jemi të gjithë bashkë dhe shpresojmë që do të kemi rezultate të prekshme në luftë kundër krimit, në luftë kundër korrupsionit, në luftë kundër së keqes dhe dukurie negative, dhe që ndërlidhet direkt me punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve”, theksoi ministri Tahiri.