Qytetarët e Virxhinias Perëndimore mund të votojnë përmes telefonit në zgjedhjet afatmesme

Qytetarët e Virxhinias Perëndimore që shërbejnë jashtë shtetit do të jenë të parët në vend që të hedhin fletëvotimet në zgjedhjet federale duke përdorur një aplikacion për telefona të mençur, një vendim i projektuar për të bërë votimin më të lehtë në zgjedhjet e nëntorit për trupat që jetojnë jashtë. Por integriteti i zgjedhjeve dhe ekspertët e sigurisë kompjuterike shprehën shqetësim në lidhje me mundësinë e votimit përmes telefonit, dhe njëri shkoi aq larg sa ta quante atë “një ide të tmerrshme”.

Vendimi i shtetit për të përdorur këtë metodë të votimit përmes telefonit mobil vjen edhe pse Shtetet e Bashkuara po përballen me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e tyre. Një padi federale e kohëve të fundit përshkroi përpjekjet e Rusisë për të sulmuar infrastrukturën e votimit të SHBA gjatë garës presidenciale të vitit 2016 dhe agjencitë e inteligjencës amerikane kanë paralajmëruar për përpjekjet ruse për të ndërhyrë në zgjedhjet e ardhshme afatmesme.

Megjithatë, Sekretari i Shtetit të Virxhinias së Perëndimit, Mac Warner, dhe Voatz, kompania e Bostonit që zhvilluan aplikacionin, insistojnë se është e sigurtë. Kushdo që e përdor atë, duhet së pari të regjistrohet duke marrë një fotografi të identifikimit të lëshuar nga qeveria dhe një video të llojit “selfie” të fytyrës së tyre, pastaj t’i ngarkojnë ato nëpërmjet aplikacionit. Voatz thotë se softueri i njohjes së fytyrës do të sigurojë që fotografia dhe video të tregojnë të njëjtin person. Pas miratimit, votuesit mund të hedhin votën e tyre duke përdorur aplikacionin Voatz.

Votat janë anonime, thotë kompania, dhe regjistrohen në një libër dixhital publik të quajtur “blockchain”. Megjithëse kjo teknologji lidhet më së shumti me Bitcoin dhe me kriptocurina të tjera, mund të përdoret për të regjistruar të gjitha llojet e të dhënave.

Virxhinia Perëndimore do të kufizojë përdorimin e Voatz kryesisht për trupat që shërbejnë jashtë vendit. “Askush nuk e meriton të drejtën për të votuar më shumë se burrat dhe gratë që janë atje, duke vënë jetën e tyre në linjë për ne”, tha Warner.

Zyrtarët testuan Voatz në dy regjione gjatë zgjedhjeve primare në fillim të këtij viti me mbështetjen financiare nga filantropët e Tusk Montgomery. Zyra e Warner tha se katër auditime të përbërësve të ndryshëm të veglave, duke përfshirë infrastrukturën “blockchain” të saj, nuk zbuluan probleme.

Megjithatë, zyrtarët e shtetit do të lënë një vendim përfundimtar për përdorimin e aplikacionit në nëntor për secilën regjion, tha për CNN Michael L. Queen, zëvendësshefi i stafit të Warner.



Warner i tha CNN se ai nuk po bën thirrje për zëvendësimin e votimit tradicional, dhe tha se trupat mund të hedhin fletëvotime nëse dëshirojnë. Por bashkëthemeluesi dhe CEO i Voatz, Nimit S. Sawhney e sheh shtetin si një trampolinë për përdorim më të gjerë të teknologjisë.

Por jo të gjithë mendojnë ashtu.

“Votimi me telefon është një ide e tmerrshme”, tha Joseph Lorenzo Hall, teknologu kryesor në Qendrën për Demokraci dhe Teknologji, për CNN në një email. “Është votimi në internet përmes pajisjeve të pasigurta të njerëzve, mbi rrjetet tona të tmerrshme, për serverat që janë shumë të vështirë për tu siguruar pa një dokument letre fizike të votës”.

Charles Stewart III, profesor i shkencës politike në MIT, tha se megjithëse ai nuk e konsideron votimin me telefon të gatshëm për “kohë të shkëlqyer”, ai lavdëroi Virxhinian Perëndimore për “guximin” duke testuar teknologjinë të parët.

Nëntori do të sigurojë një test të tillë. Mbështetësit dhe skeptikët e votimit me telefon do të shikojnë me vëmendje.