Qeverisja e LDK-së në Ferizaj, Shtime e Kaçanik do të ketë fokus zhvillimin e punësimin

Gjatë një tubimi në Ferizaj, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e ka prezantuar të dielën Modelin e Qeverisjes Lokale e cila në fundament të saj ka krijimin e kushteve për zhvillim ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

Ai ka thënë se LDK-ja në këto zgjedhje lokale ka program të qartë për zhvillim ekonomik lokal për secilën komunë, varësisht prej specifikave të komunës.

Deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka thënë se në shumë komuna, sektorët më të zhvilluar janë ai i tregtisë dhe ndërtimtarisë, të cilët punësojnë numrin më të madh të punëtorëve. Por, në shumë komuna këta dy sektorë kanë arritur nivelin më të lartë të zhvillimit të tyre. Prandaj, orientimi kah prodhimi dhe shërbimet, si dhe shfrytëzimi i potencialeve ekonomike në secilën komunë, është prioritet i yni.

Abdixhiku ka thënë se LDK ka përcaktuar 10 shtyllat kryesore të Platformës për Zhvillim Ekonomik Lokal.

“Shtylla e parë e Platformës për zhvillim lokale e LDK-së do të jetë zhvillimi dhe funksionalizimi i zonave ekonomike; shtylla e dytë parasheh rishikimin e taksave komunale dhe mbledhjen e tyre; shtylla e tretë ka të bëjë me rritjen e financimit të komunave, shtylla e katërt rregullimin urban në funksion të zhvillimit të biznesit; shtylla e pestë mbrojtja e mjedisit, shtylla e gjashtë transportin dhe infrastrukturës, shtylla e shtatë subvencionimin e bizneseve dhe prodhimeve vendore; shtylla e tetë shërbimet publike efikase; shtylla e nëntë bujqësinë dhe zhvillimin rural gjithëpërfshirës dhe shtylla e dhjetë zhvillimin e arsimit parauniversitar për zhvillim ekonomik”, ka thënë deputeti Abdixhiku.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, ka thënë se sektori privat në nivel vendi ka shënuar rritje të numrit të bizneseve. Sipas të dhënave nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përpos rritjes së numrit të bizneseve aktive, ka filluar të ndryshoj edhe struktura. Tani kemi një rritje të numrit të bizneseve në sektorin e prodhimit dhe kjo falë politikave ekonomike dhe fiskale që ka implementuar nga Qeveria Mustafa gjatë viteve 2014-2017.

Ai ka shtuar se rritja e transparencës dhe eliminimi i burokracisë në komuna do të jetë hapi i parë i qeverisjes dhe do të ngritët një sistem llogaridhënës sa i përket shpenzimit të taksave të qytetarëve dhe bizneseve.

“Në bashkëpunim me bizneset, ne do të hartojmë politikat që ju përshtaten bizneseve dhe do të ndryshojmë rregullat e kriteret që janë pengesë në afarizëm. Vendi ynë është i njohur për pasuritë e begatshme natyrore, miniera e minerale, toka pjellore, pyje, potenciale turistike etj. Një pasuri e madhe e vendit tonë është popullsia e re, e shkolluar dhe me shpirt ndërmarrës, të cilës LDK i kushton vëmendje të veçantë në programin qeverisës”, ka thënë Hoti.