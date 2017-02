Qeveria synon përfshirjen e plotë të shoqërisë civile dhe qytetarëve në politikat vendimmarrëse

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në lansimin e platformës online për konsultime me publikun, e cila ka për synim të ndihmojë institucionet në procesin e konsultimeve dhe përfshirjen më të gjerë të shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve në bërjen e politikave vendimmarrëse.

Me këtë rast, kryeministri Mustafa falënderoi për kontributin e dhënë nga Bashkimi Evropian për lansimin e kësaj platforme, duke e vlerësuar si jetike në krijimin e një ndërlidhje funksionale ndërmjet dokumenteve që Qeveria i krijon dhe konsultave publike me palët e interesuara.

“Pas hyrjes në fuqi të Rregullores së Qeverisë së Republikës së Kosovës për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimeve Publike nga data 1 janari i këtij viti, Zyra për Qeverisje të Mirë, bashkë me projektin e asistencës teknike të BE-së për “Mbështetje dhe zbatimin e strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile”, kanë dizajnuar këtë platformë për konsultime me publikun.

Duke theksuar bashkëpunimin e ngushtë me Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile dhe CiviKos-in në zbatim të këtyre standardeve, kryeministri Mustafa shprehu besimin se edhe zbatimi do të jetë përmbajtjesor dhe i suksesshëm.

Ndërkaq, duke përmendur punën që po bëhet në ngritjen e kapaciteteve, kryeministri Mustafa tha se po punohet në zhvillimin e trajnimeve për zyrtarët dhe ministritë e linjës për zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike.

“Uroj që bashkëpunimi ynë më i ngushtë në diskutimet lidhur me dokumentet, të cilat ne do t’i prezantojmë, të rezultojë me përafrimin e këtyre dokumenteve me interesin e qytetarëve tanë”, tha kryeministri.