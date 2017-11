Qeveria shqyrton qëndrimin shtetëror për takimin e dytë për implementimin e MSA-së

Qeveria e Republikës së Kosovës, e drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, ka shqyrtuar dhe aprovuar dokumentin për qëndrimin shtetëror, në takimin e dytë në Bruksel, për implementimin Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit.

Në mbledhje ka shqyrtuar edhe projektligje dhe vendime tjera të fushës së përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore të Qeverisë.

Pas shqyrtimit dhe diskutimit, është aprovuar qëndrimi shtetëror i Republikës së Kosovës për takimin e dytë të Kosovës me Bashkimin Evropian për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit.

Dokumenti shpreh qëndrimin e Republikës së Kosovës për takimin e dytë të Këshillit të Stabilizim Asocimit ndërmjet Kosovës dhe BE-së, për shqyrtimin e progresit të Kosovës në rrugën e saj drejt Evropës.

Dokumenti shpreh gjithashtu përkushtimin e Kosovës për zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit të vitit 2016, si thelb të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.

Fokusi në zbatim është edhe udhërrëfyes i Kosovës drejt arritjes së statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, i cili mbetet prioritet kryesor i Republikës së Kosovës.

Qeveria ka miratuar Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Prokurorin e Shtetit. Qëllimi i këtij plotësim ndryshimi është fuqizimi i sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës për të mundësuar avancimin e luftimit të krimit në Kosovë, që më pas të ketë rezultate konkrete nga kjo luftë. Në kuadër të këtij plotësim ndryshimi trajtohen dhe rregullohen këto çështje:

-Emërimi i Prokurorëve të ri në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, sipas nevojave urgjente dhe ngarkesës me lëndë në këtë prokurori në periudhë kohore 1 vjeçare, me mundësi vazhdimi më së shumti edhe për (një) 1 vit;

-Caktimi përmes vendimit të prokurorëve për të mbështetur Kryeprokurorin e Shtetit në ushtrimin e kompetencave të tij mbikëqyrëse dhe administrative;

-Ndryshimi i kushteve për të ushtruar funksionin e prokurorit në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, për këtë prokurori duhet t’i plotësojë kushtet për të punuar si prokurorë në Departamentin për Krime të Rënda, si dhe të ketë vlerësimin pozitiv të performancës.

Me vendimin e miratuar në mbledhjen e sotme, është themeluar Grupi Punues për hartimin e Koncept-dokumentit për programin e zvogëlimit të barrës administrative. Me këtë koncept-dokument do të synohet rregullimi i kornizës ligjore lehtësuese për bizneset me qëllim të zhvillimit të konkurrueshmërisë dhe rritjes së efikasitetit të këtij legjislacioni. Këto lehtësira do të synohet të arrihen me eliminimin e kërkesave ekstensive ligjore, dyfishimeve, rregullave të vjetruara që krijojnë ngarkesa administrative për bizneset, pa dëmtuar qëllimin e legjislacionit. Përvojat tregojnë se legjislacioni joefikas ndikon negativisht në zhvillimin e biznesit dhe mund të pengojë rritjen ekonomike të vendit.

Kabineti qeveritar ka miratuar vendimin për ndarje të mjeteve financiare në shumën prej 159 mijë euro për nevojat e Këshillit Prokurorial të Kosovës për pagesën e qirasë dhe për mirëmbajtje të objekteve të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë.

Në mbledhjen e sotme është miratuar vendimi për themelimin Sekretarisë së Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare në Kosovës, në përbërje: Labinot Bala, psikolog, Mire Prenaj, punëtore psikosociale, Habibe Nuha, jurist.

Me një vendim tjetër të veçantë, Qeveria ka vendosur që shuma e pensionit për personat e dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës, të jetë 230 euro. Gjithashtu me vendim është përcaktuar edhe kompensimi për punën e Komisionit për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës.

Në përputhje të Ligjit për të drejtat e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politik, dhe duke u bazuar në kërkesën e Shoqatës së ish të Burgosurve Politik, Qeveria në mbledhjen e sotme ka themeluar Komisionin e Ankesave, të shkallës së dytë, për shqyrtimin e ankesave të palëve të pakënaqura me vendimet e Komisionit Qeveritar për njohjen e statusit të ish të dënuarve dhe të përndjekurve politik.

Kabineti qeveritar ka miratuar vendimin për kompensimin e fermerëve për rastet e ngordhjes së kafshëve nga sëmundja gungore e lëkurës gjatë viti 2016. Sipas vendimit, kompensimi do të bëhet si në vijim: Lopët me 1200 euro për krerë; Viçat me 500 euro për krerë; dhe Demat/mështjerrat me 800 euro për krerë.

Janë miratuar në parim nismat për lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë në kontekst të aderimit në Bashkimin Evropian dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës me Qeverinë e Republikës së Malit të Zi.

Marrëveshjet synojnë të intensifikojnë dialogun dhe bashkëpunimin në fushat e interesit të ndërsjellë për procesin e anëtarësimit në BE dhe çështjet që lidhen me stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajon.

Dialogu politik do të zhvillohet përmes takimeve të Ministrisë së Integrimeve Evropiane të Qeverisë së Republikës së Kosovës me ministritë respektive të këtyre vendeve, sidomos në reformat legjislative, përshtatjen dhe përkthimin e legjislacionit.

Kabineti qeveritar ka ndarë mjete edhe për funksionalizimin e Zyrës lokale për komunitete në komunën e Leposaviqit.

Kabineti qeveritar është informuar edhe për procesin dhe hapat që janë duke u zhvilluar lidhur me projektin për ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”.

Është miratuar edhe Koncept-dokumenti për suspendimin dhe largimin nga puna të zyrtarëve publik të akuzuar apo të dënuar për veprën penale të korrupsionit ose keqpërdorimit të autorizimeve zyrtare.

Kryeministri ka kërkuar nga ministrat e kabinetit të tij që të shfrytëzojnë, në përputhje me dinamikën e punës se Qeverisë, emërimin e zëvendësministrave në dikasteret e tyre. Atyre duhet t’u delegohen detyra dhe përgjegjësi me qëllim të arsyetimit të besimit të tyre politik në rastin e emërimit në këto pozita.

Ministri i Punëve të Jashtme ka ngritur shqetësimin për gjendjen dhe kushtet e funksionimit të terminalit VIP në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, gjendja e cila nuk dërgon imazh të mirë për vendin tonë për personalitetet e rëndësishme që vizitojnë vendin tonë.

Zëvendëskryeministri Fatmir Limaj ka njoftuar për përgatitjet që janë duke u zhvilluar për mbledhjen e përbashkët të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Ai ka njoftuar se agjenda e takimit do të përfundohet javën e ardhshme dhe ka ftuar anëtarët e kabinetit që të shfrytëzojnë kohën e mbetur për të adresuar tema për diskutim në këtë takim.