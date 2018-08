Qeveria ndan 1 mil. e 100 mijë € për për sanimin e dëmeve nga vërshimet në Suharekë

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e 61-të me radhë, ka miratuar vendimin për ndarjen e 1 milion e 100 mijë eurove për të mbështetur Komunën e Suharekës për të përballur pasojat e shkaktuara nga vërshimet para disa ditëve në këtë komunë. Mjetet do të përdoren në kategorinë e shërbimeve publike komunale, infrastrukturën rrugore dhe në subvencione dhe transfere të Komunës së Suharekës.

Në mbledhjen e sotme është aprovuar kërkesa e Komunës së Gjakovës për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej 500 mijë eurove për mbështetje në realizimin e projektit për “Sanimin e ujërave të zeza dhe atmosferike” në këtë komunë.

Edhe Komuna e Deçanit ka përfituar mbështetje financiare në shumën prej 84,860 euro për realizimin e projektit të ri “Renovimi i objektit të banimit të komuniteteve”.

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e sotme është informuar për zhvillimet në procesin e zgjidhjes së statusit të zjarrfikësve në Republikën e Kosovës. Në informatë theksohet se janë evidentuar veprimet që duhet të ndërmarrin institucionet për përfundimin e këtij procesi: Koncept dokumenti për financat e pushtetit lokal, adresimi i kërkesave financiare të zjarrfikësve në buxhetin e vitit 2019, nivelimi i pagave të zjarrfikësve, shërbimet shëndetësore pa pagesë për zjarrfikësit, shtesat për rrezikshmërinë në punë, kompensimi për punën gjatë ditëve të festave, orët shtese dhe ndërrimet e natës, dhe sigurimin e pajisjeve adekuate për punë.

Qeveria ka miratuar Projektligjin për tatimin në të ardhurat personale i cili trajton vendosjen e sistemit të tatimit në të ardhurat personale në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, ka miratuar edhe Projektligjin për takimin në të ardhurat e korporatave, i cili trajton vendosjen e sistemit të tatimit në të ardhurat e korporatave në Republikën e Kosovës.

Kabineti qeveritar në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin për kompensim të njëhershëm financiar për ish-delegatët, të cilët kanë certifikuar mandatin e delegatit në mbledhjen e Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës në datën 4 dhjetor 1989, të cilët kanë marrë pjesë në mbledhjen e Kuvendit me datën 2 korrik 1990 dhe me datën 7 shtator 1990 dhe kanë marr pjesë në Kuvend deri më datën 24 maj 1992.

Sipas vendimit, 300 mijë euro do të ndahen proporcionalisht për njëqind e njëmbëdhjetë delegatët sipas regjistrit të publikuar në Gazetën Zyrtare të Krahinës Socialiste te Kosovës, Nr.21, të datës 3 korrik 1990.

Kabineti qeveritar ka miratuar një varg vendimesh përfundimtare, preliminare dhe për shqyrtim të mëtejmë për shpronësim të pronave të paluajtshme për interes publik. Vendim përfundimtar të shpronësimit të pronave të paluajtshme është miratuar për pronat që preken nga ndërtimi i Rrugës Nacionale Prishtinë-Pejë. Ndërsa vendim preliminar është aprovuar për shpronësim të pronave të paluajtshme të ish-Radio Televizionit të Prishtinës, me qëllim të realizimit të projektit për ndërtimin e fushës së sportit “Stadiumi sintetik” për nevojat e qytetarëve të Komunës së Drenasit. Gjithashtu vendim preliminar është miratuar për shpronësimin e pronave të paluajtshme që preken nga ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hani i Elezit. Janë miratuar edhe vendimet për shqyrtim të mëtejmë të shpronësimit të pronave-objekteve për nevojat e akomodimit të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës dhe shpronësimin e pronave të paluajtshme në Komunën e Drenasit për realizimin e projekteve për interes publik në këtë komunë.

Aprovimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës e kanë marrë edhe koncept-dokumentet për letërnjoftimet që synon rregullimin e rritjes së nivelit të sigurisë së dokumentit dhe ngritjen e efikasitetit të shërbimit të administratës publike për qytetarët, Koncept-dokumentin për zhvillimin rajonal, i cili analizon sfidat, problemet dhe ngecjet e zhvillimit rajonal në Republikën e Kosovës, Koncept-dokumentin për inovacion dhe ndërmarrësi, që rregullon funksionimin e këtyre fushave në Kosovë dhe Koncept-dokumentin për edukimin parashkollor, që analizon situatën dhe rekomandon rregullimin e edukimit të fëmijëve deri në moshën 6 vjeçare.

Me aprovimin e sotëm të vendimit për plotësim dhe ndryshim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për aprovimin e udhëzimeve për politikat nga Konkluzionet e Përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë. Me ndryshimin e vendimit ndryshohen dispozitat që kanë të bëjnë me rolin e Bankës Qendrore të Kosovës në këtë proces.

Kabineti qeveritar ka miratuar vendimin për themelimin e Komisionit për kontrollin e tregtisë me mallra strategjike, në këtë përbërje:

1. Arton Muqaj/ MTI – kryesues;

2. Behram Mazreku/ MTI – zëvendës kryesues;

3. Brahim Kokollari/ MFSK – anëtar;

4. Nazmi Zogaj/ MFSK – zëvendës anëtar;

5. Bujar Haxhidauti/ Dogana e Kosovës – anëtar;

6. Bujar Pefqeli/ Dogana e Kosovës – zëvendës anëtar;

7. Mensur Hoti/ MPB – anëtar;

8. Driton Ademi/ MPB – zëvendës anëtar;

9. Berat Jashari/ MPJ – anëtar;

10. Petrit Prekazi/ MPJ – zëvendës anëtar.

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për tërheqjen nga procesi i privatizimit dhe kthimin në pronësi të komunës me qëllim të realizimit të interesit publik për realizimin e projekteve të Varrezave të Dëshmorëve, Varrezave të Qytetit, Stadiumit të Qytetit dhe Zona Ekonomike në Komunën e Kaçanikut.

Me vendimin e miratuar sot është anuluar pjesërisht një vendim për shpronësimin e pronave që preken nga ndërtimi i Autostradës Prishtinë-Hani i Elezit në zonat kadastrale Kaçanik i Vjetër dhe Gjurgjidell në Komunën e Kaçanikut.

Është miratuar vendimi për miratimin e nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare në mesë të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Evropiane për Investime për “Mbështetjen në zbatueshmëri dhe shërbimet e pajtueshmërisë për projektin e rrugës Kijevë-Pejë”.

Aprovimin në parim nga Qeveria e ka marrë edhe nisma për marrëveshjen për varret gjermane të luftës në Republikën e Kosovës në mes të Kosovës dhe Gjermanisë. Marrëveshja synon të rregullojë rruajtjen dhe mirëmbajtjen sipas të drejtës humanitare të varrezave gjermane të luftës që ndodhen në territorin e Republikës së Kosovës. “Të vdekurit gjerman të luftës”, sipas marrëveshjes konsiderohen anëtarët e forcave ushtarake gjermane dhe personat me shtetësi gjermane që kanë vdekur në ngjarjet e luftës 1914-1918 ose të luftës 1939-1945.

Ministri i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka njoftuar kabinetin me punën e Task-forcës për pastrimin e Kosovës, e cila ka zhvilluar dy takime dhe ka identifikuar masa dhe aktivitete për realizimin e projektit të cilin kryeministri Haradinaj e ka vlerësuar si një nga aktivitetet më të rëndësishme për ambientin në Kosovë.

Qeveria ka emëruar Naim Bardiqin në pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë për një mandat tre vjeçare.