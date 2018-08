Qeveria miraton planin e aktiviteteve dhe buxhetin e realizimit të aksionit “Ta pastrojmë Kosovën”

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj ka njoftuar anëtarët e kabinetit qeveritar për pjesëmarrjen në samitin joformal të kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të zhvilluar dje në Durrës. Kryeministri ka vlerësuar prezantimin e Kosovës në këtë takim dhe ka shprehur falënderimin për komisionerin Johannes Hahn për apostrofimin e faktit të pabarazisë së qytetarëve të Kosovës në lëvizjen e lirë. Kryeministri ka theksuar se është pajtuar me kryeministrin shqiptar Edi Rama që takimi i radhës i dy qeverive të zhvillohet në Pejë në muajin nëntor.

Haradinaj ka informuar kabinetin qeveritar edhe me aksionin e trajtimit të qenve endacak dhe ka shprehur vlerësimin se janë shënuar rezultate në trajtimin e këtyre qenve dhe niveli i sigurisë së njerëzve është rritur.

Në vazhdimin e mbledhjes së kabinetit qeveritar është miratuar vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të organizimit të ceremonive shtetërore me rastin e vdekjes së veprimtarit të shquar, Adem Demaçi.

Qeveria e ka miratuar listën e subjekteve përfituese që do të marrin falas nga një ekzemplarë të Gazetës Zyrtare të Republikës së Kosovës. Në këtë listë janë: shoqatat e dala nga lufta; Arkivi i Republikës së Kosovës; Biblioteka Kombëtare e Kosovës; Muzeu Kombëtar i Republikës së Kosovës; Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Republikës së Kosovës; Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut; Handikos dhe Kryqi i Kuq i Kosovës.

Qeveria ka miratuar edhe vendimin për përmirësimin e planifikimit të politikave dhe përmbushjes së obligimeve të përcaktuara në fushën e planifikimit dhe koordinimit të politikave, përmes rekrutimit të dhjetë zyrtarëve të kualifikuar në kuadër të Sekretariatit Koordinues të Qeverisë, Zyrës për Planifikim Strategjik dhe Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit.

Stafi i rekrutuar do të angazhohet në përmbushjen e obligimeve që dalin nga Strategjia për Rregullim më të Mirë, përkatësisht në zvogëlimin e barrës administrative dhe procesin analizave të politikave.

Në mbledhjen e sotme Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për ndarjen e mjeteve për asistencë financiare në vlerë prej 112 mijë euro, për Preshevën për ndërtimin e një këndi të lojërave për fëmijë dhe për “Parkun e paqes”. Parku i dedikohet rekreacionit dhe argëtimit të të gjithë qytetarëve të kësaj komune dhe pritet të ndikojë pozitivisht në kohezionin social të komuniteteve në këtë komunë. Projekti do të bashkë financohet me GIZ-in gjerman.

Me qëllim të mbulimit të shpenzimeve shëndetësore të Gegë Ardit Gashit nga Gjilani ka ndarë mjete financiare në vlerë prej 20 mijë e 580 euro. Mbështetje financiare nga Qeveria e Kosovës ka marr edhe alpinistja Arineta Mula, që ka shënuar rezultate të respektueshme në aktivitetet sportive të alpinizmit në skenën ndërkombëtare.

Qeveria ka miratuar edhe vendimin për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit të Qeverisë për zgjedhjen e Bordit të Lotarisë së Kosovës.

Qeveria e Kosovës ka miratuar Projektligjin për ratifikim të marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës për programin e mbështetjes për ujësjellës dhe kanalizim në zonat rurale, Faza e VI. Programi do të kontribuojë në krijimin e sistemeve të reja më të favorshme për zhvillimin e shërbimeve të ujit në zonat rurale të Kosovës.

Kanë marr miratimin edhe dy projektligjet për ratifikim të marrëveshjeve për sigurimet sociale në mes të Republikës së Kosovës dhe Konfederatës Zvicerane dhe me Mbretërinë e Belgjikës. Me këto marrëveshje, qytetarët e të tri vendeve do të mund të gëzojnë të drejtën e pensionit kontribut pagues, pensioneve familjare dhe invalidore të punës. Me këto marrëveshje, qytetarëve kosovarë do të ju mundësohet që pas arritjes së moshës së pensionimit në këto dy vende, të kenë të drejtë që pensionet e përmendura, t’i marrin në Kosovë. Gjithashtu ata do të kenë të drejtën e bashkimit të periudhave të kontributeve pensionale.

Kabineti qeveritar ka miratuar edhe Projektligjin për ratifikim të “Traktatit që themelon komunitetin e transportit”, i themeluar nga Bashkimi Evropian dhe shtetet e Evropës Juglindore.

Me propozim të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, është aprovuar kërkesa e Komunës së Shtërpcës për tërheqje nga procesi i privatizimit dhe kthimi në pronësi të komunës, të pronave të “Inex Mali Shar Sh.N. Shtërpcë, Kombinatit Bujqësor Industrial “Milan Zeqar” Sh.N Shtërpcë dhe Kombinati Bujqësor Industrial Sh.N. Brod. Kërkesa e Komunës së Shtërpcës është bazuar në nevojën e realizimit të projekteve publike në këtë Komunë.

Në mbledhjen e sotme Qeveria ka miratuar Udhëzimin Administrativ për vlerat kufitare të emisioneve të materieve ndotëse në tokë. Ky udhëzim synon të mbrojë dhe rivendosë funksionet e Tokës në një bazë të qëndrueshme dhe të përhershme. Gjithashtu synohet parandalimi i ndikimeve të dëmshme në tokë, në lokacione të ndotura dhe nga ndikimet negative në tokë.

Vendimi përfundimtar për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme që preken nga realizimi i projektit për Ndërtimin e “Qendrës së komunitetit” dhe ndërtimin e “Shtëpisë së kulturës, në Restelicë të Dragashit, ka marr miratimin e Qeverisë. Edhe vendimi përfundimtar për shpronësimin e pronave të paluajtshme të ish- Ndërmarrjes Shoqërore “Gërmia” në Prishtinë, për qëllim të akomodimit të institucioneve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, është miratuar në mbledhjen e sotme. Ndërsa vendimi preliminar është miratuar për shpronësimin e pronave të paluajtshme të cilat preken nga ndërtimi i autostradës Prishtinë-Gjilan-Dheu i Bardhë, në segmentin Banullë-Bresalc.

Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin me të cilin i rekomandohet Presidentit të Republikës së Kosovës që të autorizojë ministrin e Financave për nënshkrim të marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG, për financim të projektit të trajtimit të ujërave të zeza në Komunën e Podujevës.

Kabineti qeveritar ka miratuar edhe nismën për negocimin e Marrëveshjes ndërkombëtare të kredisë në mes të Republikës ë Kosovës dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite për financimin e “Projektit të Qendrës Mjekësore Universitare” në Prishtinë. Edhe nisma për negocim të marrëveshjes për kredi për financim të projektit “Ndërtimi kanalizimit në Komunën e Shtimes” me Unicredit Bank Austria AG, është miratuar në mbledhjen e sotme.

Qeveria ka shqyrtuar Planin e aktiviteteve dhe buxhetin e realizimit të aksionit “Ta pastrojmë Kosovën”. Aktivitetet do të zgjasin nga 15 shtatori deri më 15 dhjetor. Për qëllim të realizimit dhe mbarëvajtjes së këtij aksioni, Qeveria do të ndajë një buxhet prej 815,035 eurove.

Në pozitën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës për një mandat trevjeçar, është emëruar Ferki Fejza. Në pozitën e drejtorit të përgjithshëm të Institutit të Mjekësisë Ligjore është emëruar Arsim Gerxhaliu.

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës është emëruar Rashit Qalaj.

Ministri Mahir Jagxhilar ka informuar kabinetin qeveritar për gjendjen e rëndë të krijuar nga vërshimet në komunën e Mamushës, për çka kryeministri tha se ka informuar se në takim me kryetarin e komunës së Mamushës dhe me deputetët e zonës janë pajtuar për një ekspertizë të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe më pas Qeveria e Kosovës është e gatshme të intervenojë edhe në sanimin e pasojave në këtë zonë.