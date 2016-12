Qeveria miratoi projektkodin e drejtësisë për të mitur

Qeveria e Republikës së Kosovës, e drejtuar nga kryeministri Isa Mustafa, ka zhvilluar mbledhjen e 121-të, të rregullt, në të cilën ndër të tjera ka miratuar Projektkodin e Drejtësisë për të Mitur, ka miratuar dy strategji si dhe ka diskutuar për çështjet e ndotjes së mjedisit dhe të sigurimeve shëndetësore.

Me miratimin e kabinetit qeveritar të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, në mbledhjen e sotme, synohet rregullimi i procedurës penale ndaj të miturve që kryejnë vepra penale. Kodi përcakton që përmes shqiptimit të masave ose dënimit të të miturve që kryejnë vepra penale, të realizojë interesin në të mirë të të miturit si dhe pezullimin e procedurës ndaj të miturve atëherë kur këtë e kërkojnë arsyet dhe mos ndjekja i plotëson detyrimet e caktuara nga ana e të miturit.

Kabineti qeveritar ka miratuar edhe Strategjinë për Rregullim më të Mirë 2017-2021. Qëllimet kryesore të strategjisë janë:

1) të vlerësojë mënyrën se si Qeveria e Kosovës mund të zhvillojë një program për zvogëlimin efektiv të barrës administrative bazuar në analizën në Koncept Dokument;

2) të aplikojë Vlerësimin e Ndikimit bazuar në sistemin aktual për hartimin e Koncept Dokumenteve për të cilat kapacitetet e zhvillimit të politikave do të ngrihen në mënyrë të konsiderueshme;

3) të përmirësojë konsultimet me palët e interesit përmes zbatimit të plotë të standardeve minimale për konsultim;

4) të përmirësojë komunikimin e politikave bazuar në analizën e hollësishme të gjendjes aktuale, e cila do të paraqitet në Koncept Dokument bashkë me një Plan specifik të Veprimit;

5) të hartojë një plan më real të punës i cili merr parasysh kohën që nevojitet për të bërë analizën e politikave dhe konsultimin e palëve të interesit.

Edhe Strategjia për përmirësimin e planifikimit dhe koordinimit të politikave në Kosovë, Sistemi i Planifikimit të Integruar 2017-2021, ka marr miratimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës në mbledhjen e sotme. Qeveria ka identifikuar mangësitë kryesore të ciklit të kaluar të reformës së administratës publike, në bazë të së cilës është zhvilluar një qasje e re dhe janë identifikuar prioritetet për periudhën e ardhshme afatmesme. Për këtë qëllim, është vendosur një kornizë gjithëpërfshirëse strategjike për reformën e administratës publike e cila ofron udhëzime thelbësore për përzgjedhjen e prioriteteve të reformës, duke i dhënë kështu mbështetjen dhe përkushtimin më të lartë politik.

Të dy këto strategji do të janë pjesë të reformës së administratës publike dhe kanë për synim avancimin e procesit të kësaj reforme.

Në mbledhjen e sotme është miratuar edhe vendimi për bartjen e mjeteve nga kategoria ekonomike Mallra dhe Shërbime në kategorinë ekonomike Subvencione dhe Transfere për projektin për komunikim të procesit të liberalizimit të vizave dhe Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Ky projekt do të bashkëfinancohet me UNDP dhe akterë tjerë ndërkombëtarë.

Qeveria ka miratuar vendimin për tërheqjen nga procedurat e Kuvendit të Projektligjit për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të ripërtërishme në Kosovë. Qëllimi i këtij vendimi është që të vazhdojnë konsultimet me akterët dhe harmonizimi i këtij legjislacioni me legjislacionin e BE-së dhe me Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit.

Kabineti qeveritar aprovoi edhe vendimin për t’i rekomanduar Presidentit të Republikës së Kosovës për autorizimin e Ministrit të Financave për nënshkrimin e Marrëveshjes për Hua për zbatimin e Protokollit Financiar të nënshkruar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Francës.

Është miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës edhe vendimi për ndarjen e mjeteve për mbulimin e kostos për ekspertiza profesionale në çështjen për kontestin e privatizimit të PTK-së.

U.D Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferat Shala, e ka informuar kabinetin qeveritar për shqetësimet e ngritura, në kohë të fundit, për nivelin e ndotjes së ambientit dhe të ajrit në Kosovë. Ai ka njoftuar për mobilizimin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor për të bashkërenduar hapat në eliminimin e shkaqeve të nivelit të ndotjes së ajrit, për çka tashmë janë identifikuar burimet e ndotjes dhe do të përgatitet edhe plani i veprimit për masat e evitimit të ndotjes.

Kryeministri Mustafa tha se deri të premten apo brenda javës Qeveria të ketë një plan, në të cilin pastaj do të konkretizohen masat.

“Unë kam biseduar me ushtruesin e detyrës të ministrit, z. Shala këtë çështje, kemi diskutuar edhe javën e kaluar. Ekziston edhe preokupimi i Ministrisë së Mjedisit që të gjejmë zgjidhje dhe orientimet si bëhen këto zgjidhje. Ne jemi në një situatë jo shumë të volitshme edhe në pikëpamje të burimeve të ngrohjes sidomos në këtë periudhë, meqenëse shumë prej banorëve e shfrytëzojnë thëngjillin dhe drurin për ngrohje. Është bërë një përmirësim tash i situatës në Prishtinë me shfrytëzimin e avullit në ngrohje të qytetit, kështu që në krahasim me më parë e kemi një zbutje të ndotjes siç ka ndodhur më parë prej Termokosit. Kemi edhe zbatim të filtrave në KEK, që prapë është një masë e cila e ka zbutuar atë, por ne gjithsesi do të bëjmë çdo gjë. Por duhet ta dimë se perspektiva e zhvillimit tonë edhe të energjisë prapë është te thëngjilli, kështu që nuk duhet të hapim shumë mundësi që t’ia mbyllim vetes dyert në pikëpamje të investimeve të mëtutjeshme edhe të kritikave tepër të mëdha. Duhet të bëjmë çdo gjë në marrjen e masave që këtë ambient që e kemi ta ruajmë dhe industrinë të cilën në të ardhmen do ta zhvillojmë të sigurojmë kushtet ambientale që ajo industri të funksionojë”, tha kryeministri Mustafa.

Zëvendëskryeministri i parë, Hajredin Kuçi, propozoi që të bëhet një plan i veprimit i cili parasheh masat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, duke paraparë ato që ka mundësi ligjore për t’u zbatuar, përgjegjësit që duhet të jenë zbatues të këtyre masave, e nëse është nevoja edhe ndryshime ligjore dhe mbështetje buxhetore.

“Ta kemi një plan të veprimit dhe besoj se në fillim të vitit tjetër do të kishim mundësi atë plan ta miratojmë në Qeveri e pastaj secili i di detyrat e veta”, tha zëvendëskryeministri Kuçi.

Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani, ka informuar për përgatitjet që janë duke u zhvilluar për fillimin e grumbullimit të premiumeve për Fondin e sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Në informatë është theksuar se janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme që ky proces të fillojë me 1 janar, ndërsa disa nga veprimet e mbetura do të plotësohen para këtij afati.

Kryeministri Isa Mustafa tha se është themelore për Qeverinë që të ketë një përgjigje të saktë se a janë bërë të gjitha përgatitjet dhe a ka gatishmëri që ky proces të filloi nga 1 janari i vitit 2017.

“I kam pasur tri takime muajin e fundit me grupin ndërministror që merret me këtë çështje, me përfaqësuesit e Bankës Botërore, të Luksemburgut, të Suedisë dhe kemi biseduar me ta, sepse ata kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë edhe më tutje donatorët e shumë programeve të Ministrisë. Ka qenë edhe ambasadori i Zvicrës në këto takime. Ka qenë një pyetje e tyre, se a jemi ne të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Në të gjitha takimet që kemi pasur, kemi ardhur në përfundim se janë bërë përgatitjet dhe se duhet të përfundojnë me këto përgatitje deri në fund të këtij viti. Tanimë edhe s’kemi hapësirë të madhe kohore. Këto dokumente, të cilat ministri thotë se duhet t’i aprovojmë në Qeveri, ne do t’i aprovojmë në momentin kur të vijnë dhe në qoftë se ato natyrisht i plotësojnë të gjitha kushtet ligjore. Orientimi është që ne të fillojmë me grumbullimin e kontributeve prej 1 janarit, ndërkaq në fund të marsit, përkatësisht nga 1 prilli, të jemi në gjendje që ato t’ua kthejmë, që qytetarët t’i shohin të mirat e këtyre kontributeve që japin, sepse megjithatë ne do të kemi ngarkesa të të ardhurave, jo vetëm personale, por ngarkesa edhe të firmave, edhe të punëdhënësve edhe të punëmarrësve dhe në këtë aspekt edhe rezultatet mbetet të shihen. Kemi punuar shumë gjatë në programin e sigurimeve shëndetësore. Është një proces, i cili megjithatë duhet të përmbyllet, sepse u kemi borxh qytetarëve që t’iu ofrojmë sigurime dhe unë nuk jam për atë që tani ta vëmë në pikëpyetje a duhet apo s’duhet bërë, mirëpo poashtu i ftoj të gjitha ministritë përkatëse, të cilat do ta mbështesin dhe në këtë rast Ministrinë e Shëndetësisë, që ne të fillojmë me këtë proces, sepse dikur duhet të fillojmë dhe në qoftë se e shtyjmë, atëherë vetëm e prolongojmë fillimin, ndërkaq nuk e ndërrojmë situatën. Ajo që ka mbetur si çështje e pakryer, është sistemi informativ shëndetësor, i cili nuk është siguruar, rrjeti nuk funksionon në tërë Kosovën. Janë disa komuna pilot, të cilat janë të mbuluar me këtë sistem dhe të cilat neve mund të na shërbejnë në këtë rast, por duhet të punojmë edhe më tutje. Përgjigja ka qenë e Ministrisë dhe faktorëve tjerë se ky sistem mund të përmbyllet kah fundi i vitit të ardhshëm, fundi i vitit 2017, jo më herët. Ne kemi evidencën tjetër, përpos evidencës elektronike shëndetësore, e cila mund t’i hyjë në punë Ministrisë dhe Fondit të sigurimeve shëndetësore. Mirëpo, megjithatë është çështje që Qeveria të vlerësojë në një moment të caktuar dhe kjo do të jetë prapë një rikonfirmim nga ana e Qeverisë të përcaktimit tonë që të fillojmë. Ne kemi marrë vendim për të filluar prej fillimit të vitit 2017. Në qoftë se do ta prolongonim këtë, duhet të ekzistojnë arsye të mëdha për të. Nuk jam ithtar i prolongimit të punëve, të cilat megjithatë një ditë duhet të fillojnë. Jam për atë që qytetarët t’i informojmë lidhur me pritjet e tyre dhe lidhur dobishmëritë e tyre nga ky projekt i sigurimeve, të cilin ne po e aplikojmë dhe që pakoja e parë të përgatitet që prej 1 prillit t’iu ofrohet qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe mandej ashtu siç lejojnë fondet, të pasurojmë pakon që iu ofrohet pacientëve, përkatësisht institucioneve shëndetësore. Çështja është se a jeni ju të bindur për të filluar dhe të gjitha këto dokumente a i përfundojmë deri në fund të vitit. Sa i përket Qeverisë kemi biseduar me zëvendëskryeministrin Kuçi dhe zëvendëskryeministrin Kelmendi i cili ka shtruar dilemën e vet të ngarkesës së bizneseve, ngarkesës së pagave, që janë çështje që gjithmonë duhet t’i kemi parasysh, por është një çështje që duhet shtyrë përpara. Ne si Qeveri i rrimë gati të gjitha dokumenteve që vijnë nga ju, mirëpo ato dokumente duhet të jenë në nivel kur të vijnë në Qeveri”, tha kryeministri.

Zëvendëskryeministri Hajredin Kuçi tha se ky është ndër projektet themelore të Qeverisë, ku duhet të jenë të fokusuar të gjithë, duke kërkuar informata për punën që është bërë.

Zëvendëskryeministri Ramiz Kelmendi tha se Fondi për sigurime shëndetësore është më se i domosdoshëm, por shtroi pyetjen se a do të shtohet efikasiteti i shërbimeve shëndetësore apo do të shtohet efikasiteti i barnave ndërsa shërbimet tjera shëndetësore do të jenë të njëjta.