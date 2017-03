Qeveria miratoi projektligje, dokumente e vendime nga fusha e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore

Qeveria e Republikës së Kosovës, e drejtuar nga kryeministri Isa Mustafa, ka zhvilluar mbledhjen e rregullt, 137-të me radhë, në të cilën ka miratuar një projektligj, dokumente dhe vendime tjera nga fusha e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore.

Pika e parë që mori aprovimin e kabinetit qeveritar është Projektligji për Shoqëritë Tregtare. Arsyeja e hartimit të këtij Projektligji është adresimi i nevojës për përafrimin e ligjit ekzistues për shoqëri tregtare me ndryshime dhe plotësime me legjislacionin e BE-së në përputhje me kërkesat e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe planit të zbatimit për MSA-në. Arsye tjetër për hartimin e këtij projektligji është rritja e mbrojtjes së investitorëve të vegjël në korporata si dhe përmirësimi dhe thjeshtësimi i mëtutjeshëm i procedurave për regjistrimin e shoqërive tregtare duke u bazuar në kërkesat e metodologjisë së Bankës Botërore për raportin e të bërit biznes.

Qeveria miratoi edhe vendimin për ndryshimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 06/17 të datës 07.03.2015, me të cilin u mundësohet që anëtarët e odave ekonomike pjesë e Këshillit të Kosovës për raportim financiar bazuar në nenin 13 të ligjit 04/L013 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, të zgjedhën me rotacion me mandat njëvjeçar, në bazë të mandatit të regjistrimit të odave ekonomike që veprojnë në Kosovë dhe janë anëtarë të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Miratimin e kabinetit qeveritar e mori edhe nisma për negocimin e Marrëveshjes për Financim shtesë për Projektin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Ministria e Financave me kërkesë të Ministrisë së Bujqësisë ka iniciuar procesin për negocimin e marrëveshjes financiare në formë kredie nga Banka Botërore në shumë prej afro 20 milionë euro për projektin për bujqësi dhe zhvillim rural. Kjo ministri është në përfundim të një projekti të financuar nga Banka Botërore, i cili përmbyllet në qershor të këtij viti.

Kjo ministri vlerëson të nevojshëm vazhdimin e financimit për aktivitetet e njëjta, por tani duke shtuar një komponentë për rehabilitimin e sistemit të ujitjes të tokave bujqësor përmes sistemit të Radoniqit në Rrafshin e Dukagjinit. Ky projekt ka këto objektiva: të përmirësojë objektivitetin dhe qasjen në tregjet për fermerët në sektorin e hortikulturës dhe të blegtorisë dhe të konsolidojë kapacitetin institucional të Ministrisë së Bujqësisë.

Qeveria miratoi edhe nismën për miratimin e Protokollit shtesë numër 5, për Marrëveshjen për ndryshimin dhe Aderimin në Marrëveshjen për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore. Ky protokoll pas ratifikimit nga vendet anëtare do të jetë pjesë integrale e marrëveshjes së CEFTA-s.

Negocimi i këtij protokolli është një përgjigje e kërkesave të vazhdueshme të komunitetit të biznesit për krijimin e lehtësirave dhe eliminimin e barrierave të panevojshme tregtare në mes të vendeve të CEFTA-s. Ky protokoll do të krijojë një garanci shtesë për eksportuesit kosovarë në tregti me vendet e rajonit dhe lehtësimin e mëtejmë të procedurave.

Aprovimin e Qeverisë e mori edhe vendimi preliminar për shpronësim për interes publik të pronave private, komunale dhe shoqërore, të cilat preken nga ndërtimi i “Zonës Ekonomike Industriale” përballë Parkut të Biznesit në Drenas, përkatësisht Zona Kadastrale në Sankoc, si dhe vendimi preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga ndërtimi i ndërtesave të përhershme të menaxhimit të integruar të kufirit IBM, Pikat Kufitare: Bernjak, Merdar dhe Mutivodë.

Mbështetje i është dhënë edhe koncept-dokumentit për Tokën Ndërtimore. Përmes këtij dokumenti konceptual do të definohet qartë çështja e pronësisë së tokës ndërtimore, lidhja e pronësisë së tokës dhe pronësisë së objektit me qëllim të krijimit të një lloji të pronësisë, rregullimi i menaxhimit të qëndrueshëm të tokës ndërtimore, duke përfshirë mënyrën e përcaktimit të tokës ndërtimore, mbrojtjen e të drejtave pronësore të pronarëve në zona ndërtimore. Poashtu, përmes këtij procesi do të mundësohet përafrimi i legjislacionit tonë të kësaj fushe me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht edhe fuqizimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, si dhe fuqizimi i ekonomisë së tregut.

Edhe vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për Projektin “Blerja e Pajisjeve për Laboratorin Toksikologjik”, mori aprovimin e kabinetit qeveritar.

Në mbledhjen e sotme u miratua edhe vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për funksionalizimin e Programit për kompensimin e viktimave të krimit. Përmes këtij procesi mundësohet kompensimi financiar i viktimave të krimit, përkatësisht viktimave të kategorive të caktuara të veprave penale, kryesisht të vrasjeve, trafikimit me njerëz, dhunimit, keqpërdorimit seksual të fëmijëve, vepra penale që bien në fushëveprim të ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje.

Qeveria, po ashtu, aprovoi raportin e tretë mbi Planifikimin dhe Implementimin e ‘Klauzolës për Investime’, i cili përfshinë projekte të reja që janë aprovuar nga Këshilli Kombëtar për Investime. Këto projekte janë aprovuar në shkurt të këtij viti dhe përfshijnë ndërtimin e Stadiumit Kombëtar, furnizimin me pajisje për shërbimin spitalor në mbarë Kosovën dhe përmirësimin e rrjeteve të ujërave të zeza në Graçanicë dhe në Shtime. Me këto tri projekte, numri total i projekteve që pritet të financohen përmes ‘Klauzolës së Investime’ ka arritur në 19 dhe shuma totale e tyre është 1.2 miliardë euro.

Kabineti qeveritar u informua edhe lidhur me raportin mbi Performancën e të Hyrave dhe shpenzimeve buxhetore për periudhën janar-shkurt 2017.

Kabineti qeveritar u informua edhe lidhur me takimin e Nën Komitetit të MSA-së për Bujqësi dhe Peshkatari, i cili do të mbahet më 21 mars në Bruksel. Nën Komitetet janë pjesë e strukturave formale për monitorimin dhe zbatimin e Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim. Në takim do të diskutohet për progresin në zbatimin e reformave përfshirë edhe konkluzionet e vitit të kaluar, si dhe për sfidat dhe masat që duhet ndërmarrë për zbatimin e kritereve dhe ofrimin e mëtejmë me politikat e BE-së në sektorët e sigurisë ushqimore, bujqësisë, zhvillimit rural dhe pylltarisë, si dhe peshkatarisë.

Gjatë mbledhjes po ashtu është folur edhe për takimin që ministrja për Integrim Evropian ka zhvilluar me drejtoreshën e Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Genoveva Ruiz Calavera, me të cilën ka biseduar për rëndësinë e implementimit të Marrëveshjes për Stabilizim Asociim, për implementimin e agjendës evropiane të reformave, si dhe për rëndësinë e liberalizimit të vizave, arritjet e Qeverisë dhe të institucioneve në përmbushjen e kritereve si dhe për rëndësinë që ka kalimi i demarkacionit në Kuvendin e Kosovës.

“Znj. Calavera e ka vlerësuar angazhimin e Qeverisë në kuadër të zbatimit të agjendës evropiane të reformave dhe ka nënvizuar si shqetësim të Komisionit Evropian Ligjin për Paga, dhe kërkesë e saj ka qenë që ky Ligj së bashku me Ligjin për shërbyesit civil dhe atë për Administratën Publike të jenë ligje të cilat në pako do të kalojnë në proces të rishikimit dhe në koordinim të tria së bashku të dërgohen në Kuvend, në mënyrë që të mos ndahen dhe të mos shkaktojnë konfuzion derisa janë duke u trajtuar dhe diskutuar nga institucionet tona”, tha ministrja Ahmetaj.

Pas debatit për këtë çështje, kryeministri Mustafa tha se ka qenë kërkesë që kur të aprovohen në Kuvend, këto tri ligje të aprovohen në pako.

“Meqenëse jemi pak në fazën fillestare me dy ligjet tjera, ne nuk mund ta mbajmë peng Kuvendin me Ligjin për pagat, por është mirë që t’i drejtohemi Kuvendit dhe të marrim vendim ta tërheqim nga procedurat e Kuvendit, ta mbajmë Ligjin për pagat derisa të përgatiten këto dy ligje tjera dhe nëse ka nevojë për ndonjë harmonizim ndërmjet tyre të bëhet. Ndërsa, sa i përket pjesës tekstuale unë mendoj se Ligji është krejtësisht në rregull. Pjesa tabelare mund të harmonizohet me këto dy ligjet tjera dhe të bëjmë përpjekje që sa më shpejt si pako t’i procedojmë në Kuvend. Meqenëse është debatuar mjaft shumë çështja e kompanive publike, agjencioneve të ndryshme të cilat nuk kemi arrit t’i rregullojmë sa duhet me Ligjin për pagat që është dërguar, do të ishte mirë që njëkohësisht të mendojmë që edhe këtë çështje ta rregullojmë më së miri, në mënyrë që përnjëherë të përmbyllim të gjitha synimet tona që i kemi për rregullimin e pagave dhe për harmonizimin horizontal të këtyre tre ligjeve”, tha kryeministri Mustafa, duke kërkuar tërheqjen nga procedurat e Kuvendit të Ligjit për pagat dhe të përshpejtohet puna në dy ligjet tjera, atë të Shërbyesve Civil dhe të organizimit të Administratës Publike, në mënyrë që të harmonizohen të tria përnjëherë dhe në bashkëpunim me zyrën e BE-së të procedohen në Kuvend.

Qeveria e Kosovës po ashtu u njoftua nga ministri i Financave për vendimin e Bordit të FMN-së për rishikimin e dytë dhe të tretë të programit, duke konkluduar se të gjitha kushtet që kanë qenë në kuadër të programit janë plotësuar. Si rezultat i arritjeve sot disbursohen 100 milionë euro për buxhetin e shtetit që shkojnë në mbështetje direkte buxhetore për shpenzimet që konsiderohen të nevojshme.

Kryeministri Mustafa, e cilësoi këtë si lajm shumë të mirë, duke theksuar se 100 milionë euro janë shumë e vlefshme dhe madhe dhe dëshmi e përmbushjes së kritereve të FMN-së nga kjo Qeveri, para së gjithash.

“Është një vlerë materiale tepër e rëndësishme, por edhe një vlerë e rëndësishme e punës që është bërë”, tha kryeministri Mustafa.

Edhe zëvendëskryeministri i parë, Hajredin Kuçi, përgëzoi ministrin Hoti dhe ministritë tjera për punën që kanë bërë, duke përmendur rastin e Ligjit për Veteranët, për të cilin tha se ka pasur mirëkuptim të plotë nga shoqatat e luftës, ministri Abrashi dhe nga Kuvendi i Kosovës, menaxhimi i të cilit ka sjell një sukses të cilit sot i gëzohemi të gjithë.

“Mendoj se me një koordinim të mirë të tillë edhe në të ardhmen do të kemi projektime të tilla që ruajnë stabilitetin financiar të vendit tonë, por edhe ruajnë partneritetin ndërkombëtar. Natyrisht se çështja e financave nganjëherë përballë presionit publik, po e quaj, nuk është e lehtë të ruhet, por disiplinimi është ai që e jep suksesin në fund. Unë i përgëzoj të gjithë ata që janë angazhuar duke dhënë një kontribut të tillë jo vetëm në sferën financiare që ka shumë ndikim për ne. Shuma prej100 milionë euro kërkon ndikim edhe në disiplinimin e një shteti stabil në politikat financiare”, tha zëvendëskryeministri Kuçi.

Ministri i Administratës Publike, Mahir Yagcilar, njoftoi kabinetin se sot ka mbajtur takimin e Këshillit ndërministror për Reformën e Administratës Publike, në të cilin ishte e pranishme vetëm ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj. Ai kërkoi pjesëmarrje të duhur të ministrive në këtë takim, për faktin se janë vendime që duhet të procedohen në Qeveri.

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, foli për vizitën e saj në Sarandë, në kuadër të intensifikimit të bashkëpunimit ekonomik. Ajo tha se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim të plotë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, me Bashkinë e Sarandës dhe me Ambasadën e Shqipërisë në Prishtinë, ka zhvilluar një vizitë në shoqërim të 20 bizneseve nga Kosova, në mesin e të cilëve ka pasur prodhues, ndërtimtarë dhe përfaqësues të sektorit të hotelerisë dhe turizmit.

Ajo tha se gjatë kësaj vizite janë zhvilluar takime shumë të frytshme me ministren e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë dhe me kryetaren e Bashkisë së Sarandës të cilat kanë qenë pjesë e kësaj vizite. Ministrja Bajrami tha se në fund të vizitës janë nënshkruar 3 kontrata për shitjen e verës e cila prodhohet në Kosovë dhe gjithashtu një kontratë për furnizimin e bimëve mjekësore të Agroproduktit në Istog.