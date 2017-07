Qeveria e Kosovës përmbyll me sukses ankandin e radhës të letrave me vlerë

Qeveria e Republikës së Kosovës ka përmbyllur me sukses Ankandin e radhës të Letrave me Vlerë, KV011-17, ku u ofertua Obligacion Qeveritare me maturim 5 vite, në vlerë nominale 15 milionë euro. Fondet e huazuara nga ky ankand -sipas kalendarit do të përdoren për mbështetje buxhetore.

Në këtë ankand, tregu shfaqi kërkesë për blerje në vlerë prej 23.05 milion euro, kurse ne pranuam vetëm shumën e shpallur paraprakisht e që është 15 milionë Euro. Norma e interesit për këtë ankand ishte 1.22% vjetore.

Emetimi i Obligacioneve Qeveritare ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e tregut të brendshëm të huamarrjes shtetërore në njërën anë si dhe në anën tjetër ndikon në krijimin e një ambienti të përshtatshëm për zhvillim ekonomik nga sektori real.

Normat e ulëta nënkuptojnë konkurrencë për investim në letrat me vlerë të Qeverisë së Kosovës si rezultat i besueshmërisë së lartë në qëndrueshmërinë fiskale të vendit. Kjo nënkupton kosto më të lirë të huamarrjes, gjë e cila ndikon drejtpërdrejtë në koston e investimeve në projekte zhvillimore.

Blerësit sipas kategorive të obligacioneve Qeveritare të Ankandit KV011-17 janë Bankat me 10.37 milionë euro si dhe Fondet e pensioneve: 4.63 milionë euro.