Publikohet telefoni i ri “shoqërues” Card Keitai KY-01L

Një telefon 4G, A 5.3mm i hollë është publikuar nga firma më e madhe japoneze e telekomunikacionit NTT Docomo.

Pajisja kompakte, e cila do të lansohet në Japoni muajin e ardhshëm, është e dizajnuar për t`u përshtatur me mbajtësin e veturës.

Është pjesë e një trendi për t`i ofruar të ashtuquajturat pajisje mobile shoqëruese të atyre që posedojnë smartfonë më të mëdhenj.

Telefoni peshon 47 gramë dhe ka ekran ‘touchscreen’ në formë të letrës elektronike, i njëjtë me librat online. Do të ketë funksionalitet të kufizuar, me telefonata, tekste dhe lidhje interneti por jo kamerë apo lehtësime për të punuar me aplikacione mobile.

Telefoni – i emërtuar Card Keitai KY-01L – do të prodhohet nga firma e elektronikës Kyocera.

Telefoni Card, “i lehtë për ta bartur”nga NTT Docomo shihet si pajisje ekstra e dobishme për njerëzit të cilët tashmë kanë blerë smartfonë me ekran të madh.

KY-ja do të kushtojë 32,000 jen (280 dollarë).

Ben Wood, analist kryesor në kompaninë e hulumtimeve CCS Insight, tha: “Kjo stuhi e telefonave të ashtuquajtur shoqërues reflekton dëshirën e prodhuesve të telefonave për t`u përpjekur për të gjetur mundësi të reja për shitje në një treg të stërmbushur.”