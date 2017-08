Një sukses i përzier i programeve të reciklimit dhe grumbulimit

Në një zyrë të vogël në jug të shtatores së Bill Clinton-it në Prishtinë, Nora Cukaj shikonte një album fotografish në Facebook. Faqja e organizatës së saj – Let`s do it Kosova (LDIK)- ishte e mbushur me fotografi nga projektet anekënd vendit. Me majen e gishtit ngjyrë të kuqe të ndezur, bëri me shenjë drejt serisë së fundit të fotografive. Dy meshkuj qëndronin në një lum të cekët, duke nxjerrë letrën dhe plastikën nga një ‘lëmsh’ rreth shtyllës së një ure.

“Kjo ishte të premten e kaluar në Shtime”, tha ajo. “Ky ishte projekti ynë i dytë në korrik”.

Njerëzit e fotografuar janë një pjesë e vogël e kësaj organizate. LDIK pohon jo vetëm se është organizata më e madhe jo-qeveritare mjedisore, por OJQ më e madhe në Kosovë. Ka 6,000 vullnetarë të regjistruar nëpër Kosovë, të gatshëm për të dokumentuar dhe pastruar deponitë ilegale kudo që paraqitet nevoja. Parku i vogël matanë rrugës së zyrës së tyre është një shembull i punës së tyre të suksesshme.

Në një anë tjetër të qytetit, Bekim Syla ishte i ulur në tavolinën në mes të banesës së tij. Ai jeton në katin e gjashtë të një ndërtese ku ashensori ngjitet vetëm deri në katin e pestë. OJQ-ja e tij, Qendra për Dokumentimin e Romëve dhe Ashkalive (Roma and Ashkalia Documentation Centre) – RAD, kaloi dy vite duke punuar me grupet tjera në një projekt riciklimi nga i cili do të përfitonin familjet e varfra të këtyre grupeve minoritare. Në përmbyllje të atij projekti dy vjeçar, ai arriti në një përfundim edhe më të errët sa i përket riciklimit.

“Unë mendoj se nuk duhet vazhduar më me këtë.”

Të dy grupet reflektojnë gjendjen e tanishme të riciklimit në Kosovë. Nuk ka program qeveritar që e bën riciklimin për tërë vendin. Ende ka zbrazëtira në shërbimin e grumbullimint të mbeturinave, kështu që një fabrikë e riciklimit të plotë aktualisht nuk është zgjidhje. Rrjedhimisht u mbetet qytetarëve dhe grupeve të OJQ-ve që ta plotësojnë këtë zbrazëtirë dhe ta pastrojnë ambientin. Por, pa një organizim qendror ose çmime të larta për mbledhjen e tyre, shumë nga qytetarët që reciklojnë janë në hall të gjinden.

“Ata të cilët e bëjnë për hir të ambientit, nuk i shesin. Thjesht e pastrojnë zonën dhe i hedhin disa gjëra në deponi”, pohoi Syla.

Cukaj do të shokohej nga akuzat për deponitë. Ajo ka punuar me ambientin qysh prej shkollës së mesme, kur ka mbjellë pemë dhe ka folur në debate për ambientin. Më 24 maj, 2012, ditën që diplomoi nga shkolla, dega në Kosovë e grupit ndërkombëtar Let’s Do It mbajti ditën e parë mbarështetërore të pastrimit me dhjetëra-mijëra vullnetarë.

“Kur dëgjova për Ta Pastrojmë Kosovën (Let`s Clean Kosova) dhe të gjithë ata që ishin paraqitur si vullnetarë, e konsiderova shumë tërheqëse dhe të domosdoshme. Kjo ka një domethënie”, i kujtohej asaj.

Shumë shpejt ajo iu bashkua LDIK. Pas pesë vitesh, ajo është një nga katër të punësuarit me orar të plotë dhe punon si menaxhere operative për vend.

Zyra e tyre riciklon shpesh, edhe pse nuk i nxjerrin vetë qeset. Ata mbledhin letër dhe plastikë në tri qese ushqimesh, dy për lloje të ndryshme të plastikës.

“Plastika për shishet dallon prej asaj për kapakë”, sqaroi Cukaj.

Ato qese i merr një grumbullues nga REA Prishtina, një agjenci e zhvillimit ekonomik e cila mbështet qindra grumbullues anekënd Kosovës. Ata i marrin qeset dhe i çojnë në njërën nga ato pak fabrika ricikluese në Kosovë, siç është Plastika.

Sikurse Cukaj, edhe Syla kishte pritshmëri të larta kur u bë pjesë e këtij projekti. Si një ashkali që jeton në Prishtinë, ai ishte shumë i vetëdijshëm për vështirësitë financiare me të cilat përballeshin komunitetet. Dhe programi i riciklimit dukej si i prerë për ta.

“Komuniteti Rom – gjithmonë janë marrë me mbledhjen e letrës dhe gjëra të tilla”, tha ai.

Qendra RAD u bashkua me dy OJQ tjera me fokus të drejtat e minoriteteve, “Qendra Europiane për Çështje të Minoriteteve” dhe “Shëndet për të Gjithë”, për të aplikuar për fondet e Bashkimit Evropian. Ata i ‘verifikuan’ dhjetëra aplikantë të varfër për përzgjedhjen eventuale të 18 meshkujve nga tri fshatra të ndryshme për këtë program. Dhjetë prej tyre u dhanë biçikleta për t`u ndihmuar t`i mbledhin materialet e riciklueshme nëpër rrugë, pesë personave u dhanë traktorë për t`i bartur sasitë më të mëdha, dhe tre i menaxhonin repartet e procesimit.

Procesimi dallon nga riciklimi, sqaron Lorik Muçaj. Muçaj, themelues i Green Art Center, ka punuar me LDIK dhe kontribuon mjaft në edukimin e njerëzve rreth riciklimit në Kosovë. Për ta sqaruar këtë, ai tund një copëz letre mbi tavolinën para tij.

“Procesimi do të thotë ta marrësh letrën, ta klasifikosh, dhe ta presosh. Ky produkt, i cili klasifikohet si ‘i pastër’ dhe i presuar, është i gatshëm të riciklohet dhe prej tij të prodhohet një tjetër produkt diku tjetër.”

Kjo pjesa e dytë e bën riciklimin një biznes fitimprurës. Riprodhimi i produkteve të ricikluara është biznes i mirë për kompanitë e mëdha si Plastika. Por për mbledhësit individual, përfitimet janë të vogla. Sipas raportit përfundimtar nga Qendra Europiane për Çështje të Minoriteteve (ECMI), dhe Qendra RAD, plastika kishte vlerë nga dhjetë deri në dyzet (cent) për kilogram dhe letra vlen më së shumti dhjetë (cent). Madje edhe vlera riciklimit të një jave nga Let`s Do It mezi lë një euro fitim të pastër.

“Ata mbledhin gjithë ditën dhe kur e shesin, nuk mund t`i fitojnë dy ose tre euro”, tha Syla. “Për të përfituar, duhet mbushur një traktor plastikë”.

Edhe ata që i mbushin disa traktorë nuk mund të përfitojnë aq shumë. Milaim Fazliu, një tjetër mbledhës nga Prishtina REA (Prishtina Regional Enterprise Agency), materialet e riciklueshme i ka pasur të ardhurat e tij kryesore për 15 vite. Me traktorin e tij dhe me ndihmën e tre djemve të lagjes, ai ishti në gjendje që për një ditë të mbledhë shumë traktorë të mbushur plot nëpër gjithë Kosovën.

“Kam një vend në shtëpi për të lënë gjithçka”, tha ai përmes një përkthyesi.

Gjithë ajo punë rezulton me më së shumti, 20€ në ditë. Me pesë fëmijë dhe pa të ardhura nga anëtarë në familje, Fazliu ka mjaft telashe për ta mbështetur familjen e tij financiarisht. Ai thotë se përfshirja e fshatarëve tjerë nga Prelluzha nuk është shumë e pazakonshme.

“Ku jetoj unë, nuk është se njerëzit jetojnë në mënyra të kënaqshme. Nëntëdhjetë përqind janë të varfër dhe shumë prej tyre merren me mbledhje”, tha Fazliu.

Madje edhe organizatat jo fitimprurëse sikur Let`s Do it Kosova kanë problemet e veta. Shumë nga projektet e tyre të mëdha të pastrimit marrin vëmendjen e televizioneve dhe politikanë lokal shkojnë për ta inkurajuar punën e tyre. Por mbajtja pastër e atyre hapësirave Por është shumë më vështirë që këto hapësira të mbahen pastër . Deponia më e afërt me zyrën e tyre në Prishtinë është një prej më atyre që më së shumëti dëgjohet.

“A e dini hapësirën ndërmjet Muzeut të Kosovës dhe xhamisë?” pyeti Cukaj me emocion. Zona për të cilën po flet është një copë e ngushtë toke me bar në këndin e xhamisë Jashar Pasha. “Brenda gjashtë muajsh, kemi pasur më shumë se gjashtë pastrime aty! Në fund të javës prapë kthehet në një deponi të vogël.”

Grupi ka ndërmarë hapa ekstremë për të provuar ta mbajë atë zonë të pastër. Në shkurt, LDIK mbajti natën e parë të pastrimit dhe larguan mbeturinat nga ajo zonë gjatë një transmetimi të drejtpërdrejt televiziv.

Përpjekjet e tyre nuk patën një sukses afatgjatë.

Aktualisht, në atë kënd ndodhet një karrige plastike e thyer, një tavolinë druri e bërë rrëmujë, dhe disa kuti plot me mbeturina tjera.

Cukaj kritikon disa punë që i bëri LDIK. Ndërkohër që OJQ-ja e tij u ka ndihmuar me hartimin e programit Trash Out i cili i shërnjon deponitë e bërllokut në Kosovë, ai distancohet nga programi i tanishëm.

“Nuk kemi nevojë të shpenzojmë më shumë për veprimet e të shkuarës të cilat nuk janë të qëndrueshme. Duhet të investojmë në koncepte të qëndrueshme të cilat do ta ndalonin ripërdorimin e ‘deponive’.”

Cukaj pajtohet se ndikimi afatgjatë është më i rëndësishëm sesa këto projekte. Të dy grupet punojnë me shkolla anekënd Kosovës për t`i edukuar fëmijët rreth rëndësisë së riciklimit. Për të, megjithatë, shpenzimi i shumë energjie në këto deponi mund të çojë në ndryshim të përhershëm.

“Në rastet kur banorët e lagjes mobilizohen për ta hequr bërllokun, ai vend thuajse gjihtmonër do të jetë i pastër”, tha ai.

Pikëpamjet e Sylës rreth nevojës për ndryshim dallojnë krejtësisht. Për të, nuk ka asnjë mënyrë për ta përmirësuar programin në mënyrë që komuniteti Rom dhe Ashkali të përfitojnë në mënyrë më të konsiderueshme. Duke u dhënë punë “lavdërese” si mbledhës bërlloku nuk është solidarizim, tha ai.

“Nuk dua t`i mbështes ata që sillen përreth duke mbledhur materiale. Dua t`i mbështes ata që do të shkojnë në shkollë për ta gjetur një punë të duhur.”

Milaim Fazliu konsideron se edhe riciklimi do të mund të ishte një punë e denjë. Ëndrra e tij është ta ketë kompaninë e tij që proceson materialet e riciklueshme dhe punëson shumë njerëz nga fshati i tij.

“Nëse më mbështet dikush, natyrisht se do ia dal. Ndoshta në të ardhmen”, tha ai.

(Brennen Kauffman është praktikant që shkruan për KosovaLive këtë verë në bashkëpunim me Universitetin e Majamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Përktheu dhe përshtati: Liridona Berisha)