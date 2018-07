Produktet e Apple edhe pse me çmime më të larta, ofrojnë internet më të ngadalshëm

Nëse keni paguar shuma të mëdha për iPhone X dhe telefona tjerë të mençur nga Apple Inc. duke pritur internetin më të shpejtë, nuk do t`ju pëlqejnë këto rezultate.

iPhone 8, iPhone 8 Plus dhe iPhone X 1,000 dollarësh ndjekin telefonat e mençur e fundit nga Samsung Electronics Co. dhe Google nga Alphabet Inc. në shpejtësinë e shkarkimit, sipas të dhënave nga Ookla LLC, kompani e cila ofron shërbimin më të famshëm për matjen e shpejtësisë së lidhjes së internetit me aplikacionin Speedtest (test për shpejtësi) dhe web-faqen.

Internet më i shpejtë do të thotë që përdoruesit mund t`i hapin web-faqet dhe të fillojnë të shikojnë filma më shpejt dhe të bëjnë thirrje me video me kualitet më të lartë. Përderisa telefonat e mençur po fillojnë të duken si njëri-tjetri, prodhuesit e telefonave celularë po përpiqen ta promovojnë karakteristikat e softverit të mbrojtur. Samsungu e ka vënë në pah këtë çështje duke i bërë marketing me reklama që theksojnë shpejtësinë më të madhe të internetit në pajisjet e tyre.

Koha më e ngadalshme e ngarkimit të faqeve nuk e ka dëmtuar dukshëm iPhone-in kundër garuesit të tij. Është një prej telefonave më të analizuar dhe të komentuar pozitivisht në botë, me modelet e tij të fundit që janë vazhdimisht më të shiturat në garë. Apple ka shitur më shumë se 216 milionë iPhone vitin e kaluar dhe mund ta kalojë këtë shifër në 2018 duke pasë parasysh interesimin e madh në produktet e reja më të mëdha dhe më pak të kushtueshme të planifikuara të lansohen më vonë këtë vit. Samsung ishte shitësi më i madh në botë i telefonave të mençur në vitin 2017, duke shitur më shumë se 317 milionë njësi, sipas një hulumtimi.

Të dhënat e testit të shpejtësisë, të krahasuara nga Bloomberg, tregojnë se Galaxy S9 të Samsung-ut kishin shpejtësi mesatare të shkarkimit prej 38.9 megabit për sekond (nëpër bartësit e internetit në SHBA), bazuar në rreth 102,000 teste gjatë tre muajve të kaluar. Modeli më i madh, S9+, kishte shpejtësi rreth 38.4 Mbps, sipas një mostre të rreth 169,000 lidhjeve. iPhone X shkarkoi mesatarisht 29.4 Mbps të dhëna, bazuar në 603,000 teste. iPhone 8 Plus dhe iPhone 8 ishin afër pas tij me shpejtësi rreth 29.4 Mbps dhe 28.6 Mbps respektivisht.