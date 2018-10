Prindërit në Kansas City duan t`i largojnë fëmijët nga telefonat

Prindërit në Overland Park në Kansas ishin ngopur. Ata i donin fëmijët e tyre larg telefonave por u duhej fuqi në numra. Së pari, sepse askush nuk e do fëmijën të ndihet i vetëm dhe i çuditshëm pa telefon. Dhe së dyti, sepse ta largosh telefonin nga nxënësit e shkollës së mesme është shumë shumë vështirë.

“Ne i fillojmë mbledhjet duke thënë, ‘kjo është e vështirë, jemi në një frontier të ri, por kush do të na ndihmojë?’” tha Krista Boan, i cili është duke e udhëhequr një program me bazë në Kansas City të quajtur START, i cili qëndron për Stand Together and Rethink Technology (Qëndroni bashkë dhe rimendoni për teknologjinë). “Nuk mund t`i thërrasim nënat tona për këtë.” Për gjashtë muajt e fundit, natën në libraritë e shkollave nëpër Overland Park, në periferi të Kansas City, rreth 150 prindër takoheshin për të bidesuar për një gjë: si t`i mbajnë fëmijët e tyre larg telefonave.

Jo shumë më herët të gjithë ishin të shqetësuar se nxënësit e pasur do të kenë çasje në internet më herët, duke fituar aftësi teknologjike dhe duke krijuar ndarje digjitale, ndërsa vetëm dy të tretat e njerëzve në SHBA kanë shërbim interneti kabllor. Por meqë prindërit e Silicon Valley-t vazhdimisht po panikojnë për ndikimet e telefonave në fëmijët e tyre dhe po lëvizin drejt jetës pa telefona, ka shqetësime se do të ketë ndarje të re digjitale. Mund të ndodhë që fëmijët më të varfër dhe ata të klasave të mesme do të rriten me telefona, ndërsa fëmijët e elitës së Silicon Valley-t do të kthehen në lodra druri dhe luksin e ndërveprimeve njerëzore.

Adoloshentët me të ardhura më të ulëta e kalojnë një mesatare prej tetë orë e shtatë minuta në ditë duke i përdorur telefonat e tyre për argëtim, ndërsa shokët e tyre me të ardhura më të larta i kalojnë pesë orë e 42 minuta, sipas një hulumtimi nga Common Sense Media, mbikëqyrëse e organizatave jofitimprurëse. Dy studime që janë marrë me racën kanë treguar se fëmijët e bardhë janë shumë më pak të ekspozuar ndaj telefonave sesa fëmijët Afriko-Amerikanë dhe Hispanikët.

Ndërsa psikologu Richard Freedi cili ka shkruajtur libër për rreziqet që sjell koha e përdorimit të telefonit tek fëmijët, tha se nëse prindërit e zvogëlojnë kohën e përdorimit të telefonit, kjo mund të ndikojë në çështjet si sjellja dhe vëmendja.