PriFest-i po avancon industrinë e filmit kosovar

Atë e quajnë vetëm gjysh.

Gjyshi jeton i vetëm në periferi të qytetit. Gruaja i ka vdekur pak kohë më parë dhe tani ai me vështirësi të mëdha kujdeset për veten. E mundon edhe pikëllimi. I vetmi gëzim në jetën e tij është mbesa e tij 12-vjeçare, Zana.

Gjyshi luan domino me vejanët dhe me vejushat e lagjes. Ai nuk do të martohet përsëri sepse kjo gjë është në kundërshtim me kulturën në të cilën është rritur. Mirëpo Zana nuk është rritur me idetë e njëjta. Ajo thjesht dëshiron që ai të jetë përsëri i lumtur dhe zotohet t’i gjejë atij një nuse tjetër. Mirëpo, kjo po gjë po del më e vështirë sesa që e kishte menduar.

Kjo është ngjarja e filmit, që regjisori e përshkruan si “një dramë sociale që merr një kthesë komike”. Valon Jakupaj e ka bërë regjinë e filmit “Pledge” gjatë vitit të kaluar dhe planifikon ta shfaqë premierën në shtator.

Pasi ka kaluar më se një dekadë duke bërë filma në Kosovë, ai i njeh shumë mirë industrinë dhe publikun. Megjithatë, vitin e kaluar, kur ai dhe skenaristja Dituri Neziraj morën skenën e Teatrit Kombëtar të Prishtinës për ta shfaqur filmin para jurisë dhe para qindra spektatorëve, ai kishte emocione. Fituesi do të merrte 60,000 euro.

“Ti njeh shumë njerëz në sallë. Të prezantosh para njerëzve që i njeh është shumë më vështirë. Turma ishte më e madhe se në festivalet e tjera”, thotë Jakupaj.

Prishtina International Film Festival është pjesë kyçe e skenës së filmit në Kosovë. Edicioni i nëntë i festivalit, i quajtur shkurt PriFest, fillon të enjten. Ai sjell një spektër me filma ndërkombëtarë për t’i shfaqur publikut kosovar dhe përfundon me çmimet Golden Godess (Perëndesha e artë). Pesë filma nga regjisorët kosovarë do të garojnë në kategorinë e metrazhit të mesëm dhe atë të metrazhit të gjatë. Lista e sivjetme përfshin dokumentarin më të mirë të Berlinales, tre fitues çmimesh në Kanë dhe disa premiera botërore.

Mirëpo, për shumë njerëz që bëjnë filma, Pri Fest është çelësi për të ardhmen e kësaj industrie. Programi Best Pitch, në të cilën morën pjesë Jakupaj dhe Neziraj, mban një punëtori dyditore për regjisorët e rinj që të përmirësojnë idetë e tyre dhe të garojnë për një produksion falas. Madje edhe regjisorët që shfaqin filma marrin pjesë që ta përmirësojnë veten.

“Prishtina është një qytet i vogël dhe një skenë e vogël”, thotë producenti Shkumbin Istrefi. “PriFest” na ofron një mundësi ta zgjerojmë rrjetin dhe industrinë tonë të filmit”.

PriFest filloi në vitin 2008, disa muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Dy regjisorët e festivalit, Vjosa dhe Fatos Berisha, kanë kohë që janë producentë në këtë industri.

Sipas Vjosës, ata ishin frymëzuar nga festivale të tjera të filmit në rajon por sidomos nga Serajevo Film Festival. Ky festival jo vetëm që kishte respekt ndërkombëtar dhe një spektër mbresëlënës të filmave, por gjithashtu ndihmoi të përmirësohet reputacioni i qytetit pas luftës.

“Ne kishim këtë lloj ëndrre. Kur Kosova të bëhet e pavarur, ne mund të kemi një festival të tillë”, kujton ajo.

Vitin e parë të festivalit, Vanessa Redgrave erdhi në Kosovë dhe udhëhoqi jurinë duke shpërndarë çmime të filmave. Tani çmimi Vanessa Redgrave i jepet fituesve të programit Best Pitch, së bashku me një ndihmë prej 60,000 euro për ta financuar filmin dhe bashkëproducentin.

Bërja e filmave në një skenë të vogël si Kosova është e vështirë. Shumë regjisorë, si Jakupaj, janë pjesë e industrisë së filmit për shumë vite para se ta kenë mundësinë që të bëjnë një film të metrazhit të gjatë.

Kaltrina Krasniqi, që ishte pjesë e programit Best Pitch në vitin 2016 me filmin e saj “Vera Dreams of the Sea”, është njëra nga regjisorët më të njohur të filmit me metrazh të shkurtër në gjithë vendin. Ajo ishte ndër studentët e parë që studiuan filmin në Universitetin e Prishtinës kur ky program filloi në vitin 1999.

“Në atë kohë, nuk kishte skenë të filmit. Vetëm regjisorët e vjetër prodhonin filma tashmë. Ishte hera e parë që të rinjtë patën mundësinë të studionin filmin”, kujton ajo.

Skena e produksionit u shkatërrua gjatë luftës, bashkë me të edhe mundësitë për të shfaqur filma. Disa vite pas luftës, Kinemaja ABC ishte kinemaja e vetme në Prishtinë dhe aty kryesisht shfaqeshin filma të njohur amerikanë.

Prej asaj kohe, Krasniqi ka studiuar në UC-Berkeley, bëri regjinë e një numri të videove muzikore, filmave me metrazh të shkurtër dhe shfaqi një dokumentar të shkurtër në DokuFest. Producenti i saj Shkumbin Istrefi, ishte pjesë e këtij biznesi për një kohë më të gjatë. Kompania e tij e produksionit ka ekzistuar që nga viti 1996 dhe filmi i fundit që kanë bërë ishte filmi i parë nga Kosova që mori pjesë në Best Foreign Film Oscar (Oskari për filmin më të mirë të huaj). Por edhe ata kaluan nëpër PriFest dhe programin Best Pitch për të marrë fonde për filmin “Vera Dreams of the Sea”.

Shkumbini thotë se suksesi i filmit të fundit që realizoi, “Three Windows and a Hanging” paraqet një ndryshim më të madh në industrinë kosovare të filmit.

“Deri para disa vitesh, ne kishim kufizime në mendjet tona. Ne mendonim se mund të bëjmë filma vetëm për tregun tonë. Ngadalë, ne u bëmë më mendjehapur“.

Po ashtu gjenerata e re e regjisorëve është duke filluar ta zgjerojë fokusin e filmave kosovarë.

“Kemi pasur shumë filma që lidheshin me luftën”, kujton Krasniqi. “Dhe të jem i sinqertë, mendoj se do të vazhdojmë të bëjmë filma për luftën për një kohë shumë të gjatë. Por tani po vjen një gjeneratë që nuk është shumë e preokupuar me këtë dhe duan të flasin për tema tjera.”

Filmi i parë i gjatë i Krasniqit e vendos atë në këtë trend të ri. “Vera Dreams of the Sea” flet për një të ve 64-vjeçare e cila lufton ta marrë kontrollin mbi pasurinë e burrit të saj.

Në fjalimin që mbajti në festival vitin e kaluar, Istrefi u fokusua në realitetin që pasqyronte filmi. “Këtu është traditë që vetëm meshkujt e familjes trashëgojnë pronën. Kjo është shumë interesante për publikun anembanë botës sepse është një traditë që është ende e pranishme këtu.”

Edhe pse festivali është i rëndësishëm për t`i ndihmuar industrisë kosovare të filmit, shumë pak nga PriFest-i ndahet ekskluzivisht për Kosovën. Një përjashtim është studimi që shfaqet gjatë punëtorive. Berisha sqaron se ata e zgjedhin një film paraprak nga një regjisor kosovar për ta shfaqur gjatë punëtorive të PriFORUM-it, duke përfshirë programin Best Pitch. Këta filma zgjedhen sepse kanë pasur sukses ndërkombëtar dhe mbase mund t`i frymëzojnë filmbërësit fillestarë.

Në vitin 2013, Blerta Zeqiri ishte shembull i suksesit. Kur po ndiqte studimet për regji teatrale në vitin 1997, në Universitetin e Parisit-VIII, një profesor e kishte thirrur atë në zyrën e tij.

“Ai më tha se regjia nuk është profesion për gra. Ai tha, ‘Nëse aplikon për këtë, vetëm se do t`ia zësh vendin një djali i cili do të bëjë diçka’”, kujton ajo.

Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, ajo doli në skenë në Sundance Film Festival. Filmi i saj i shkurtër “Kthimi”, për një çift që janë duke u munduar t`i kthehen jetës së tyre normale pasi burri kalon katër vjet në një burg serb, sapo kishte fituar çmimin e jurisë për filmat e shkurtër ndërkombëtarë. Ishte fitorja e parë nga një regjisor kosovar në një festival të rëndësishëm amerikan të filmit.

“Ishte një ëndërr e bërë realitet, por nuk guxoja të ëndërroja për të”, kujton Zeqiri.

Pjesëmarrja në atë festival i ndihmoi asaj ta kuptojë se sa e vështirë është edhe për regjisorët më të suksesshëm kosovarë.

“Është një lojë krejt ndryshe. Nëse fiton në Sundance dhe je një amerikan duke bërë ngjarje amerikane, investitorët do të vijnë gjithnjë të të ndihmojnë. Meqë unë bëj ngjarje kosovare, e kisha të vështirë të gjej investitorë.”

Zeqiri u largua nga festivali pa ndonjë marrëveshje për distribuim më të gjerë. Në po të njëjtin vit, një film i shkurtër për piratët somalezë, i titulluar “Fishing Without Nets” (Peshkimi pa Rrjeta), fitoi çmimin e jurisë për filmbërje të shkurtër. Regjisori amerikan, Cutter Hodierne, u zgjodh shpejt nga Vice Films dhe e lansoi versionin e gjatë pas dy vitesh. Vitin tjetër, çmimi US Short Film (filmi i shkurtër amerikan) në Sundance, iu dha një ‘filmi provues’ që fliste për një student të muzikës jazz (xhez) dhe mësuesit të tij agresiv. Filmi, “Whiplash”, menjëherë mori fonde dhe vitin tjetër u shndërrua në të nominuarin për Best Picture.

Një pjesë e ndryshimit vjen nga mundësitë për krijimin e lidhjeve të reja dhe investitorët në festivale. Por Zeqiri mendon se vetë festivalet mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së filmave. “Si mund të mësosh, si mund ta dish çfarë po ndodh në botë nëse i sheh vetëm filmat e famshëm?”

Grupet e produksionit në PriFest mund t`I tejkalojnë edhe kufijtë më armiqësorë. Filmi që fitoi garën e ‘Best Pitch’ vitin e kaluar, “The Witch Hunter” (Gjuetari i Shtrigave), ishte një prodhim i përbashkët i Serbisë dhe Maqedonisë.

Përderisa Qendra e Filmit e Serbisë kurrë nuk e ka njohur festivalin, Berisha tha se shumë regjisorë dhe producentë serbë vijnë për të marrë ndihmë për projektet e tyre. “Është mjaft e rëndësishme të krijojmë këto lidhje me shtetet tjera. Përmes filmit, shihet se nuk dallojmë nga njëri-tjetri.”

“Shumë producentë dhe filmbërës po mësojnë se duhet të bëjnë bashkëproduksione me shtetet tjera për ta prodhuar filmin e tyre”, sqaron Jakupaj.

Pas garës ‘Best Pitch’ vitin e kaluar, ai mori grante për filmin e tij nga qendrat e filmit në Kosovë dhe Maqedoni. Kjo mbështetje ndërkombëtare i lejoi atij të ecte përpara me filmin, të cilin shpreson se do të mbarojë në shtator.

Jakupaj nuk ka ide se çfarë do të bëjë pasi të përfundojë filmi ‘Pledge’. Por ai planifikon që ende të jetë aktiv në PriFest këtë vit dhe të provojë të krijojë lidhje të reja.

“Kushdo që mundet duhet të aplikojë dhe të marrë pjesë në sa më shumë punëtori që mundet. Edhe nëse nuk pranohen, të paktën të marrin pjesë në prezantimin e ‘Best Pitch’. Mund ta shihni se çfarë po thonë filmbërësit tjerë dhe të mësoni prej tyre”, tha ai.

(Brennen Kauffman është praktikant që shkruan për KosovaLive këtë verë në bashkëpunim me Universitetin e Majamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Përkthim dhe përshtattjei: Liridona Berisha-Bulza Çapriqi)