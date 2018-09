Prezantimi i “Bordel Ballkan” në Sarajevë mundësohet nga marrja e borxhit

Në mënyrë që të arrijë të prezantohet në festivalin ndërkombëtar të teatrit “MESS” në Sarajevë, Teatri Kombëtar i Kosovës është dashur të hyjë në një borxh.

Ndonëse kishte kaluar një ditë nga afati i fundit, pasi ka huazuar mjetet e duhura për pagesën e shpenzimeve të vizave dhe të sigurimeve shëndetësore të ekipit, menaxhmenti i Teatrit Kombëtar të Kosovës ka nënshkruar të martën kontratën me organizatorët e festivalit, gjë që duhej të ndodhte të hënën.

Për shkak të mungesës së parave, 1 mijë e 300 euro sa duheshin e që Ministria e Kulturës nuk i kishte bartur, Kosova për pak sa nuk e humbi mundësinë të bëhej pjesë e këtij festivali por tani do të prezantohet me shfaqjen “Bordel Ballkan”, me tekst nga Jeton Neziraj dhe regji të András Urbán.

Sipas Milot Mustafës, ushtrues i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të TKK-së, ky borxh ka qenë “zgjidhja” e vetme që të mund të merrnin pjesë në “MESS”. Ai gjithashtu ka konfirmuar nënshkrimin e kontratës.

Organizatori në TKK, Beqir Beqiri, ka qenë dje (të mërkurën) në Shkup për viza. Pas anulimit të katër termineve me radhë në Ambasadën e Bosnjë-Hercegovinës në Shkup, më në fund ekipi prej 30 vetash planifikon që në tetor të udhëtojë drejt Sarajevës.

“Pastaj do të shohim mundësitë sesi t’i kthejmë paratë e marra borxh”, është shprehur Mustafa.