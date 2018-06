Me ftesë të përfaqësueses së lartë për Politikë të Jashtme dhe për Siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka udhëtuar për në Bruksel.

Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, presidenti Thaçi të dielën do të zhvillojë takim edhe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vucic, në kuadër të fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve.