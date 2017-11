Presidenti: Kosova ka potenciale ekonomike, bashkëpunimi me diasporën të orientohet kah zhvillimi

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, ka marrë pjesë në hapjen e Forumit Ekonomik të Diasporës Shqiptare në Prishtinë.

Presidenti e ka quajtur këtë një iniciativë shembullore dhe ka thënë se puna e të gjithëve tani duhet të përqendrohet në zhvillimin ekonomik të shtetit tonë.

Ai ka thënë se në shkurt të vitit të ardhshëm e shënojmë dhjetëvjetorin e shpalljes së pavarësisë dhe Kosova më nuk është në fazën e mbijetesës apo të rindërtimit, por është shtet në zhvillim.

“Bashkëpunimi ynë me diasporën duhet të ndryshojë në mënyrë kualitative dhe të orientohet kah zhvillimi, jo më kah mbijetesa e Kosovës. Jemi konsoliduar si shtet, brenda dhe ndërkombëtarisht. Puna e të gjithëve tani duhet të përqendrohet në zhvillimin e shtetit tonë, si shteti më i ri, me popullatën më të re në Evropë, si shtet me potenciale ekonomike të mëdha që presin të shfrytëzohen”, ka thënë presidenti Thaçi.