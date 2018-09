Premiera e dramës “Kur hana del” nga regjisori Ben Apolloni

Premiera e shfaqjes “Kur hana del” me regji të Ben Apollonit do të mbahet në teatrin “Adriana” në qytetin e Ferizajit më 1 tetor 2018. Drama është shkruar nga Ag Apolloni dhe shtjellon historinë e luftës së fundit në Kosovë. Veçanti e kësaj drame është se përveç se trajton fatin e personave që kanë përjetuar tmerret e luftës, ajo përqendrohet në mendjen e tyre. Paraqet pasojat psikologjike që kjo luftë pati te kosovarët.

Ngjarja që ndodh në një spital psikiatrik, ka dy simbole, hënën (lufta, tragjeditë, errësira) dhe diellin (shpresa, jeta, liria). Është e lidhur ngushtë me traditën shqiptare, pasi ka motive patriotike, si besa, balada shqiptare dhe këngët shqiptare.

Drama është e ndarë në dy pjesë. Fillimisht paraqitet përfundimi i luftës dhe personazhet e vuajtjet e tyre, ndërsa pjesa e dytë është shpallja e Pavarësisë dhe fati mizor i Hanës, nusja që humbi burrin në luftë. “Kur hana del” është tragjikomedi, paraqiten personazhet tragjike mirëpo me një element humori në të. Elementet kryesore të ngjarjes janë: izolimi i personazheve në një spital psikiatrik, nata dhe hëna, loja e shahut, dhe dashuria e parealizuar e Lulit dhe Hanës.

Aktorët që do të luajnë në këtë shfaqje janë: Ali Krasniqi, Edona Berisha-Bekteshi, Vjosa Abazi, Dashuri Rexhepi, Jajush Ramadani, Arben Marevci, Sherif Bega, Mevlan Saraçi, Gresa Gashi, Ekrem Jakupi. Skenografia e shfaqjes është bërë nga Lebibe Topalli, kostumografia nga Pranvera Sylejmani, ndërsa muzika nga Shaban Ratkoceri. Reprizat e shfaqjes do të mbahen me 2 dhe me 3 tetor.