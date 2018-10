Porositë e qarta të Gjermanisë në Prishtinë e Beograd

Para vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, siç paralajmërohet gjatë nëntorit, zyrtarët më të lartë të Kosovës në Prishtinë kanë biseduar me Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretar i Stejt Departmentit Amerikan për Çështje Evropiane dhe Evroaziatike, me ministrin e Mbrojtjes së Malit të Zi, Predrag Bošković-in dhe me Peter Beyer-in, deputetin e Bundestagut gjerman nga partia në pushtet CDU e Angela Merkel-it.

Tre diplomatët e jashtëm i kanë premtuar mbështetje Kosovës në integrimet europiane dhe në vazhdimin e dialogut me Beogradin zyrtar, me qëllim të arritjes së një zgjidhjeje përfundimtare, mirëpo mediat kosovare më shumti hapësirë i kanë dhënë diplomatit gjerman, Petet Beyer, i cili edhe një herë haptas e ka paraqitur qëndrimin e Gjermanisë se çfarëdo ndryshimi i kufijve në Ballkan është i papranueshëm dhe se kjo është ide e një rreziku të lartë.

Peter Beyer në një konferencë për shtyp u ka “zbuluar” kosovarëve edhe përgjigjen e kryetarit Hashim Thaçi kur ia ka transmetuar qëndrimin se për Berlinin zyrtar janë të papranueshme çfarëdo korigjimesh apo përkufizimesh.

“Unë jam kryetar i këtij vendi, unë vendos”, u ka transmetuar gazetarëve në Prishtinë, Beyer qëndrimin e Thaçit dhe pos tjerash ka thënë se Kuvendi është ai që përfaqëson vullnetin e qytetarëve.

Mu ky qëndrim i kryetarit të Kosovës ka ngjallur edhe reagime.

Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka deklaruar se Qeveria e Gjermanisë më shumë se sa kryetari Thaçi angazhohet dhe e mbron territorin e Kosovës.

“Nayrisht, lajmi i mirë është se fuqitë perëndimore nuk e shohin kryetarin si përfaqësues politik të zërit kosovar. Parlamenti për ta, sikur edhe për çdo lexues korrekt të rendit tonë kushtetues, është adresa e vetme e përfaqësimit. Ky është pozicioni i ri, gjithsesi i pritur dhe i rëndësishëm për vendin tonë”, ka thënë Abdixhiku.

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të Haradinajt, Muharrem Nitaj po ashtu e ka paraqitur qëndrimin se Kuvendi i Kosovës “vendos rreth dialogut” dhe se roli i tij është pjesë e Kushtetutës së Kosovës.

“(Kuvendi) vendos rreth përmbajtjes, vendos rreth platformës, rreth ekipit negociator dhe në fund rreth çfarëdo marrëveshjeje me Serbinë”, deklaroi Nitaj.

Analisti kosovar, Ramush Tahiri, duke komentuar porositë e ndërsjella mes Thaçit dhe Beyer-it, konsideron se nuk duhet që “në situatat e tilla kujdesi të shndërrohet në servilizëm”.

Ndryshe, Beyer, në një pyetje të gazetarëve tha se nuk është ai që duhet dhënë ide si të arrihet marrëveshja përfundimtare me Serbinë, por ka shtuar se “nuk duhet injoruar modelin e dy Gjermanive”.

Në një intervistë për TV Klan Kosova, Beyer ka theksuar se marrëveshja përfundimtare mes Prishtinës dhe Beogradit si epilog duhet të ketë njohjen e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur, në mënyrë që të bëhet anëtare e OKB-së.

Kryeministri i Kosovës në emisionin Rubikon të KTV-së, duke komentuar insistimin e Thaçit për korrigjimin e kufijve me Serbinë, ka theksuar se ky është “opsion i vdekur” dhe se askush nuk është i gatshëm të hyjë në eksperimente të tilla.

Në deklaratën e Thaçit se është i gatshëm të tërheq idenë mbi korrigjimin e kufijve nëse ka alternativa, Haradinaj ka deklaruar se ajo ekziston e ajo është se të dy popujt të jetojnë në paqe edhe pse kjo ndoshta nuk do të kënaq apetitet e Beogradit zyrtar”.

“Diku duhet ndalur, mendoj se alternativeë është respektimi i këtyre kufijve dhe i këtij territori dhe njohja”, ka thënë mes tjerash kryeministri i Kosovës.

Përkundër kundërshtimit të fuqishëm të opozitës dhe shoqërisë civile kosovare, Thaçi jo vetëm që nuk heq dorë nga korrigjimi i kufijve, por ka paralajmëruar se këtë do ta prezantojë haptas në raundin e ardhshëm të negociatave në Bruksel.

Parlamentari gjerman, Beyer i cili dje qëndroi në Beograd, në një bisedë me ministren për Integrime Evropiane, Jadranka Joksimović ka theksuar se është njoftuar me qëndrimet dhe pritjet e Prishtinës dhe Beogradit nga dialogu dhe se “duhet të kthejnë kredibilitetin ashtu që të dy palët do t’i plotësojnë obligimet e tyre”.

Ministrja Joksimović ka thënë se Serbia është e përcaktuar për gjetjen dhe vendosjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme dhe se do të ishte mirë që vendet e BE-së të mbështesin cilëndo zgjidhje që arrihet përmes dialogut.

Siç transmetojnë mediat serbe, Beyer gjatë vizitës Beogradit ka deklaruar se ka ardhur me porosi se Serbia “de jure” duhet të njoh shtetin sovran të Republikës së Kosovës nëse dëshiron të hyjë në BE.

“Është me rendësi që të gjithë të kuptojnë se që nga nisma e procesit të dialogut ishte e qartë se nuk do të arrihet normalizimi i raporteve, apo dialogu fare, pa pranimin de facto të integritetit territorial të Republiksë së Kosovës, Kjo duhet të jetë e qartë”, deklaroi Beyer.

