Politikat e reja fiskale 2.0 diskutohen edhe me këshillin e investitorëve evropian

Në vazhdën e diskutimeve me komunitetin e biznesit për pakon fiskale 2.0 Ministria e Financave ka organizuar sot takim diskutimi me përfaqësuesit e Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, ku u vlerësua kjo qasje e re e Qeverisë së Republikës së Kosovës që para finalizimit të politikave të reja fiskale të diskutojë me komunitetin e biznesit dhe gjithë akterët tjerë në këtë proces me qëllim të krijimit të një klime sa më të mirë të të bërit biznes në Kosovë.

Në këtë takim morën pjesë ministri i Financave Avdullah Hoti, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami, zëvendësministri i Financave Agim Krasniqi, anëtarët e Këshillit të Investitorëve Evropian, drejtori i përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Sakip Imeri, si dhe përfaqësues të Doganës së Kosovës.

“Siç jeni të informuar ne tani jemi në fazën e konsultimeve me të gjithë akterët për politikat e reja fiskale. Andaj, qëllimi i këtij takimi është që ne të prezantojmë para juve disa masa të reja të Pakos Fiskale që i kemi aprovuar në Qeveri në dhjetorin e vitit që shkoi dhe të marrim nga ju sugjerimet shtesë për të plotësuar këto masa ose për të nxjerr masa të reja. Në shkurt të këtij viti ne besojmë që do ta dërgojmë listën e plotë të këtyre politikave të reja fiskale për miratim në Qeveri, me afate kohore se kur do të implementohen secila prej këtyre dhe me institucionet përkatëse për implementim e këtyre masave”, tha ministri Hoti duke prezantuar masat e reja të Pakos fiskale 2.0, të cilat janë aprovuar në dhjetor të vitit të kaluar.

Sipas ministrit Hoti masat bazë që parashihet të përmbajë kjo pako e re fiskale janë: Zgjerimi i listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë, për lirim nga tatimi doganor; Heqja e normës së akcizës në mazut; Ndryshim/plotësimi i listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0 përqind apo normës së reduktuar 8 përqind të TVSH-së; Udhëzimi Administrativ për Pushimet Tatimore; Nxjerrja e akteve të nevojshme legjislative për kushtet e veçanta të evidentimit, kontrollit dhe shënjimit të miellit i cili vendoset në qarkullim të lirë në tregun e Republikës së Kosovës; Nxjerrja e akteve të nevojshme legjislative për kushtet e caktuara nën të cilat pranohen (njihen) humbjet nga prishja, avullimi apo humbja e peshës së naftës dhe produkteve të saj; si dhe Krijimi i kodeve të reja doganore për disa produkte, sipas praktikave të BE-së.

Ndërsa, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balija duke vlerësuar lartë këto konsultimeve për politika të reja fiskale me Këshillin e Investitorëve Evropian dhe me gjithë akterët tjerë tha se “ Dua të ju falënderoj për iniciativat që po i ndërmerrni deri më tani në aspektin e reformave të rëndësishme fiskale. Po ashtu, edhe në një qasje më të re, duke i përfshi edhe Ministren e tregtisë së Industrisë Hykmete Bajrami por edhe akterët e tjerë relevant të cilët janë të involvuar në procesin e zhvillimit të biznesit dhe afarizimit.

“Për ne është shumë e rëndësishme që të kemi qasje direkte me juve në mënyrë që ti shkëmbejmë praktikat tona të cilat vijnë nga tereni. Dhe kështu që të japim rekomandimet tona për aq sa ne kemi njohuri dhe kapacitete që gjërat të ecin sa më mirë në bërjen e biznesit në Kosovë”, shtoi drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian Balija.

Me këtë rast, përfaqësuesit e Këshillit të Investitorëve Evropian përveç promovimeve dhe sugjerimeve për ti përfshirë në listën e politikave të reja fiskale , theksuan shqetësimin e tyre në lidhje me trajtimin e industrisë së sigurimeve për çështjet tatimore, duke përfshirë tatimin në të Ardhurat të korporatave dhe tatimin mbi vlerën e shtuar.

Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian Balija shfrytëzoj rastin gjithashtu që të informoi Ministrin Avdullah Hoti për dialogun e insertimeve një platformë e Këshillit të Investitorëve Evropian, ku sipas tij qëllimi i këtij dialogu është që të kemi mundësi që të dialogojmë në mënyrë teknike rreth problematikave që kompanitë dhe investitorët i hasin. Me këtë rast ai ftoi Ministrinë e Financave që të jetë pjesëmarrëse edhe në organizimin e dytë të Dialogut për Investime që do të mbahet në shkurt të këtij viti.

Ndërsa, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami theksoi se së bashku me Ministrinë e Financave jemi duke punuar në vazhdimësi në përmirësimin e të bërit biznes.