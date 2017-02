Policia e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi administrativ me OLAF

Në Bruksel, respektivisht në selin qendrore në (OLAF- Zyra evropiane kundër mashtrimeve), Policia e Kosovës ka nënshkruar Marrëveshje të Bashkëpunimit Administrativ me OLAF (Zyra evropiane kundër mashtrimeve).

Kjo Marrëveshje u nënshkrua nga drejtori i Përgjithshëm i Policise së Kosovës, Shpend Maxhuni dhe drejtori i Përgjithshëmem i OLAF-it, Giovanni Kessler.

Kjo Marrëveshje do ta ngris në nivel zyrtar bashkëpunimin në mes të Policisë së Kosovës dhe OLAF-it si Instrument i BE-së.

Policia e Kosovës në kontinuitet është duke avancuar bashkëpunimin me Mekanizmat Nderkombetarë fal profesionalizmit, besueshmerisë dhe përkushtimit për të kontribuar në luftimin e të gjitha formave të krimit.

Gjithashtu sot drejtori i Përgjihshem i Policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni zhvilloi takim edhe me përfaqësuesin Special të INTERPOL-it në BE, Pierre ST HILAIRE me të cilin biseduan për aspektet e ndryshme të sigurisë në rajon dhe Evropë me theks të veçant luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar dhe atij transnacional.

Gjatë këtij takimi drejtori i Përgjthshëm i Policisë, Maxhuni njoftoi përfaqësuesin special me të arriturat e Policisë së Kosovës, me ngirtjen e kapaciteteve dhe plotësimin e kritereve për antarsim në INTERPOL.

Me këtë rast u kërkua edhe mbështetja nga ana e zyrës së tij për antarësim sa më të shpejtë të Policisë së Kosovës në këtë Organizatë Ndërkombëtare të Sigurisë.

HILAIRE çmoi lartë angazhimet dhe sukseset e Policisë së Kosovës në të gjitha aspektet e sigurisë me theks të veçantç angazhimet dhe sukseset në luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.