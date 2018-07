Plazhet e Republikës Dominikane të mbuluara me mbeturina

Mbi 500 punëtorë janë mobilizuar për t’u marrë me valën e pafund të mbeturinave që përfundojnë në plazhet e Santo Domingos.

Doni një shëtitje në një nga plazhet e famshme të rërës së bregut të Republikës Dominikane? Mund të ju duhet të sillni disa qese mbeturinash.

Për shumicën e korrikut, skena përgjatë Montesinos Beach në kryeqytet, Santo Domingo, nuk ka qenë me lojëra dhe not, por e grumbullimit dhe asgjësimit të valëve të pafundme të mbeturinave. Sipas “Parley for the Oceans”, një organizatë joqeveritare që kërkon të zvogëlojë numrin e mbeturinave në oqeanet e botës, një mijë ton të mbeturinave janë hequr nga zona rreth Santo Domingos që nga 13 korriku.

Zgjidhja e problemit që quhet “emergjenca më e fundit e mbeturinave në botë” është aktualisht e panjohur. Sa më shumë mbeturina plastike që janë çuar larg, aq më shumë duket që rrjedha e valës sjell.

“Duke parë këtë gjë personalisht është absolutisht tronditëse, por më keq është se kjo nuk është një lajm në Santo Domingo”, shpjegon Carmen Danae Chamorro nga vendi i ngjarjes. “Kjo situatë ndodh çdo herë që bie shi shumë, prandaj është e rëndësishme të ndriçohet një dritë mbi atë që është injoruar”.

Katalizatori pas shfaqjes së valëve të pafundme mbeturinash në Santo Domingo ishte mbetjet e Uraganit Beryl, i cili përfshiu qytetin më 10 korrik dhe ra gati 10 inç shi në më pak se 24 orë. Rio Ozama dhe degët e tij, të rrethuar nga lagjet e varfëra dhe të ndotura rëndë, u zhytën dhe mbeturinat e tyre u bartën në oqean.

Siç shpjegoi një banor në Facebook, trajtimi i mbeturinave që ndotin bregdetin bën shumë pak për të parandaluar valët e ardhshme të mbeturinave nga rrënimi në breg.

“Nuk është një çështje e pastrimit të kësaj zone apo ndalimi vetëm i plastikës”, shkroi Andrea Draiby. “Kjo është një çështje e urbanizimit të çorganizuar, mungesës së infrastrukturës sanitare dhe vendeve të përshtatshme të deponisë, ciklit të varfërisë, korrupsionit, mungesës së riciklimit, ekonomive me bazë narkotike që prodhojnë më shumë mbeturina, mungesën e projekteve të riciklimit, mungesën e zbatimit të ligjeve të planeve të përdorimit të tokës … vendbanimet e varfërisë të ngritur drejtë pranë lumit, etj. Për të eliminuar këtë ju duhet të përballoni të gjitha këto në burimin e saj dhe gjithashtu do të duhet të zhvendosni mijëra e mijëra njerëz që jetojnë në zonat jofunksionale dhe të varfëra përgjatë lumenjve … kjo është e gjitha që kanë. ”

Sipas Parley, shumica e plastikës që deri më tani është mbledhur është dërguar në deponitë për shkak të përzierjes dhe kontaminimit. Megjithatë, grupi ka arritur të mbledhë më shumë se gjashtë ton që do të riciklohet në materiale të reja nën programin e saj të “Oqeanit Plastik”.

Ndërsa Parley planifikon të mbajë një prani në plazhe dhe të vazhdojë me përpjekjet e pastrimit, ai pranon se problemi aktual nuk do të zgjidhet shpejtë.

“Pavarësisht nga këto përpjekje, më shumë plastike arrin me valën çdo ditë”, tha grupi.

(Foto: ERIKA SANTELICES/AFP/Getty Images)