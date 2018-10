Philip Hammond: Brexit-i pa marrëveshje, kërkon buxhet të ri

Qeveria do ta bëjë një buxhet të ri nëse nuk mund të arrijë marrëveshje për Brexit me BE-në, tha përgjegjësi i thesarit.

Philip Hammond tha se një Brexit pa marrëveshje do të kërkonte “përgjigjje ndryshe”, me “mbrojtje fiskale” që mirëmbahen për të ofruar mbështetje për ekonominë.

Hammond po fliste në vigjilje të buxhetit të tij, të cilin do ta prezantojë sot në qeveri .

Ai gjithashtu në mënyrë indirekte la të nënkuptohej se do të ketë më shumë fonde për kredi, pas pohimeve se miliona shtëpi do të humbin para.

Planet e shpenzimeve do të bëhen në një kohë pasigurie për Brexit-in, pa marrëveshje pesë muaj para datës së largimit të Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian.

I pyetur për ndikimin e Brexit-it pa marrëveshje, Hammond tha për programin e të dielës Sky News Ridge: “Do të duhet të shikojmë një tjetër strategji dhe sinqerisht do të duhet ta bëjmë një buxhet të ri që e vendosë një strategji ndryshe për të ardhmen.”

Hammond tha se parashikimet e buxhetit që do të përdoren sot ishin bazuar në një “marrëveshje mesatare për tregti të lirë” me pajtimin e të dyja palëve. Por nëse Mbretëria e Bashkuar largohet pa marrëveshje, qeveria do të duhet “të rikthehet ku jemi,” tha ai për BBC.

Ai shtoi: “Kam rezerva fiskale që do të më lejonin të intervenoj.”

Kancelari i punës John McDonnel tha se ishte “shumë i shqetësuar” se qeveria po anonte drejt një Brexit-i pa marrëveshje.