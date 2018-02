Pezullohet greva e kirurgëve dhe mjekëve të tjerë

Mjekët specialistë të klinikave kirurgjikale në QKUK, sot kanë pezulluar grevën e nisur ditë më parë. Ky pezullim i grevës është arritur pas takimeve të vazhdueshme që kanë pasur me Uran Ismaili, ministër i Shëndetësisë së Republikës së Kosovës, dr.Rrustem Musa, zëvendës ministër i Ministrisë së Shëndetësisë dhe dr. Basri Sejdiu, Ud. drejtor i përgjithshëm SHSKUK.

Në takim është arritur marrëveshja që greva të pezullohet dhe mjekët të jenë të kyçur në grupet punuese që do të punojë në kategorizimin e pagave që do të ndodhë me Ligjin e ri të Pagave, pas rishikimit të buxhetit.